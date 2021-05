Liverpool se mueve a los cuatro primeros puestos de la Premier League

El Liverpool lo tiene todo de cara para estar en la próxima edición de la Liga de Campeones. Los 'Reds', que parecían desahuciados hace unas jornadas, vencieron al Burnley (0-3) y se meten cuartos en la tabla a falta de un partido.

El equipo de Jurgen Klopp había necesitado un triunfo en el último suspiro del arquero Alisson para vencer al West Brom el domingo, pero esta vez no hubo necesidad de ningún drama tardío.

Dependerán de sí mismos los de Jürgen Klopp para la última fecha de la competición, en la que jugarán contra el Crystal Palace, que no tiene nada en juego, en Anfield.

Con un triunfo, conseguirán la clasificación a la Champions, en caida se encuentra un Leicester City que tendrá que ganar al Tottenham Hotspur y esperar.

El Liverpool logró este miércoles su cuarta victoria consecutiva en la Premier en Turf Moor y ante un rival sin nada en juego como el Burnley, que plantó pelea, pero que acabó sucumbiendo.

Roberto Firmino derribó el muro de los 'Clarets' al empujar a la red un centro desde línea de fondo de Andy Robertson.

El brasileño fue uno de los que perdió una oportunidad clara, ya que los visitantes con demasiada frecuencia no lograron molestar al debutante Will Norris en la portería del Burnley. Sadio Mane y Mohamed Salah también fueron culpables de no acertar en la portería.

Nathaniel Phillips sentenció el encuentro con un remate de cabeza tras un córner y Alex Oxlade-Chamberlain hizo el tercero con un disparo raso.

Al Liverpool le bastará igualar en la última jornada el resultado que logre el Leicester para estar en Champions. Tienen ahora mismo 66 puntos, los mismos que los 'Foxes', pero con una diferencia de goles de +24, por +20 del Leicester.

El Chelsea queda por encima de ambos con 67 unidades.

