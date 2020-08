Lluvia de elogios para Jonathan Araúz: 'Todo lo que tiene te permite pensar que le irá bien'

Jonathan Araúz tiene tanta confianza, que cuando el jueves cometió su primer error defensivo de la campaña, el técnico de los Medias Rojas, Ron Roenicke, no dudó de que el panameño se recuperaría. Para el timonel de los patirrojos hubiese sido una sorpresa si el pelotero de 22 años no reaccionaba bien.

Versión impresa

Araúz repitió el viernes como titular en la segunda base y aunque Boston perdió contra los Yanquis (10-3), el exjugador de los vaqueros de Panamá Oeste encadenó su quinto partido consecutivo conectando al menos un imparable.

Su producción ofensiva, según masslive.com, es una grata sorpresa porque los informes de los scouts colocaban su defensa por encima de la ofensiva cuando comenzó el año.

Este medio también resalta la adaptación de Araúz, que antes de estrenarse en las Grandes Ligas solo había tenido acción hasta Doble A.

Además de los comentarios positivos de la prensa especializada, en la tribuna a Araúz tampoco le faltan los aplausos.

Entre los seguidores de los Medias Rojas no es extraño encontrar comentarios como: "¿alguien ya ha registrado el club de fanáticos de Jonathan Araúz? Me gustaría unirme. Si no, empezaré a redactar el papeleo", o "Araúz debería jugar todos los partidos".

Hasta el 14 de agosto, Araúz acumulaba promedio de .346, con 9 inatrapables, cuatro remolcadas y tres carreras anotadas, en 26 turnos al bate.

"Ha jugado muy bien en los últimos días. Creemos que ha hecho un buen trabajo a la defensiva. Y por eso está ahí (en la alineación). Ofensivamente, lo está haciendo fantástico", expresó Roenicke.

VEA TAMBIÉN: Thomas Müller: 'Hemos hecho lo que queríamos'

Siguiendo esta línea, el estratega le vaticinó un buen futuro al infielder, porque a su juicio lo único que le hace falta es un poco de experiencia.

"Todo lo que tiene, excepto la experiencia, te permite pensar que le irá bien. Debido a su carácter, la experiencia no parece molestarlo mucho. Porque tiene tanta confianza en lo que puede hacer", puntualizó el piloto.

Buenos dias, Gracias Papá Dios! pic.twitter.com/obUfXsCzwE— Jonathan Arauz (@Jonathanarauz36) August 11, 2020

¡Mira lo que tiene nuestro canal de YouTube!