Louis Oosthuizen resiste y lidera por un golpe el Abierto Británico

El sudafricano Louis Oosthuizen (-12) sigue líder del Abierto Británico por tercera jornada consecutiva después de entregar ayer una tarjeta de 69 golpes (uno bajo par) sobre el Royal St George's GC (Sandwich, Kent), seguido de cerca por los estadounidenses Collin Morikawa (-11) y Jordan Spieth (-9). El también estadounidense Dustin Johonson, actual número 1 del mundo, se descolgó de la batalla con un 73 (+3).

La pugna por la Jarra de Clarete está totalmente abierta. Oosthuizen logró defender ferozmente el liderato, a pesar de firmar su peor registro en lo que va de campeonato.

El sudafricano no estuvo acertado en el 'green' y penalizó sus tres birdies con dos bogeys cometidos en la segunda vuelta.

La inestabilidad del líder en esta tercera de vuelta, dio alas a Morikawa, que pudo dar un golpe de efecto en la clasificación pero tampoco exhibió su mejor nivel.

El joven estadounidense concluyó con dos bajo el par del campo tras completar su recorrido con cuatro birdies y dos bogeys. Mientras que su compatriota Jordan Spieth, que cerró la primera vuelta en -3, se desinfló en la segunda tanda y perdió su oportunidad de asaltar el liderato.

El canadiense Corey Conners (-9) se apuntó a la disputa del título con una inmaculada tarjeta de 66 golpes (-4).

El español Jon Rahm, número 2 mundial, cumplió al entregar una tarjeta de 68 golpes (2 bajo par) que lo colocan, con -7, a 5 del líder, el sudafricano Louis Oosthuizen (-12) y mantienen vivas su opciones de triunfo.'

Rahm estuvo lejos de sus mejores números, pero en una jornada irregular de los de arriba, consiguió ascender hasta la sexta plaza. Tras la segunda vuelta del viernes, en la que hizo su mejor registro en un 'grande', arrancó con un bogey en el primer hoyo que rápidamente solventó con dos birdies en el tercero y en el sexto, su favorito.

VEA TAMBIÉN: Novak Djokovic estará en los Juegos Olímpicos de Tokio

Por otro lado, el pinchazo de Dustin Johnson abre de nuevo las posibilidades de que el español recupere la primacía del golf mundial.

As moving day shook up the leaderboard at Royal St George's, Louis Oosthuizen stayed strong at the top of the leaderboard



Presented by @LochLomondMalts, Inside The Open gets you all the behind the scenes, ahead of an epic Championship Sunday https://t.co/0umvYaRv7d pic.twitter.com/9BGnrrGRmy— The Open (@TheOpen) July 17, 2021