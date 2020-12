LPF con franquicias y los doce equipos para el Clausura 2021

El director ejecutivo de la Liga Panameña de Fútbol (LPF), Mario Corro, dijo que el torneo Apertura 2021 tendrá como grandes objetivos la "expansión, identidad y regionalismo", sin perder de vista el momento que vive el mundo por la pandemia.

"Sonaría a contradicción, pero esto está bien estudiado, era nuestro plan a mediano y largo plazo cuando llegamos a la junta directiva", señaló Corro, y destacó que todos los cambios previstos están bien estudiados con los clubes.



La pandemia de la covid ha traído "miedos y oportunidades" y hay incertidumbre sobre el 2021, un año que "en términos económicos para el país no suena alentador, pero tenemos contemplado la recesión y cómo enfrentarla como liga", aseguró el directivo.

El próximo año se avanzará con la reestructuración de la liga, su modelo económico y mejorará la segunda división.



"Venimos de una liga golpeada, tampoco es popular, es momento de los cambios que son importantes, traerán traumas, pero si todo está claro y consensuado, no veo fallos", afirmó.



Entre todos los cambios que se manejan está el formato con una expansión de 10 a 12 clubes, con un plan de franquicias sostenido por regionalismo.

Para el 2021 se espera que se unan al fútbol profesional panameño las franquicias del AD Veraguas y Herrera F.C., dos equipos del interior del país centroamericano.

Además de las dos franquicias nuevas, el campeonato se jugará a 16 fechas -anteriormente eran a 18 jornadas-, no será todos contra todos, sino que habrá conferencias este y oeste con seis clubes en cada una.



La Conferencia del Este la formarán Tauro FC, Plaza Amador, Sporting SM, Alianza FC, Árabe Unido y Costa del Este; mientras que en el Oeste estarán San Francisco FC, CAI, CD Universitario, Atlético Chiriquí, Herrera FC y Veraguas CD.



"Identidad y regionalismo es lo que se busca con la expansión. Un formato atractivo y dinámico para llegar a más áreas del país y con las franquicias se busca que los grupos económicos tomen parte y que tengan una seguridad jurídica", explicó.

Corro advirtió de que en este plan, además de los cambios estéticos para llamar la atención del publico, la segunda división jugará un papel importante.

"La segunda división tendrá un modelo y virtud propia. En este caso sería el desarrollo de jóvenes talentos que se convertirán en la base para el mercado de exportación de jugadores y los clubes y la liga debemos hacer un seguimiento", puntualizó.



Apuntó que es de esperar que el rubro de patrocinio iría, lo más seguro, para abajo, pero ya está contemplado, para que no haya un desastre financiero.

"Aquí entra nuevamente la segunda división, está contemplado que la exportación de jugadores suba, pero los patrocinios bajen igual que los aportes de socios vayan a bajar", señaló Corro.