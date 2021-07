Luis Enrique elogia a España; Mancini admite que fue el partido más difícil de Italia en la Eurocopa

La selección española cayó semifinales de la Eurocopa ante Italia en la tanda de penaltis por 2-4 después de acabar el partido y la prórroga con empate de 1-1.

Italia jugará la final de la Eurocopa tras eliminar a España en una tanda de penaltis en la que fallaron Dani Olmo y Álvaro Morata, con el ganador del partido entre Dinamarca e Inglaterra que se enfrentarán este miércoles.



La selección, que había logrado iguala el tanto inicial de Federico Chiesa por medio de Morata, se desmoronó en la tanda de penaltis. Empezó fallando Olmo, Unai Simón paró a Locatelli, pero Italia no falló más y Morata erró el cuarto, propiciando que Jorginho sentenciara desde los once metros.

Luis Enrique, seleccionador español, calificó a su equipo con un "sobresaliente bajo", tras caer en la tanda de penaltis de semifinales de la Eurocopa 2020, orgulloso del nivel de todos sus jugadores y destacando especialmente a Pedri.



"La nota es un sobresaliente bajo, sería alto si hubiéramos llegado a la final. Hace varias concentraciones hablábamos de como queríamos jugar, se lo han creído y lo han llevado a cabo de manera maravillosa. Hemos demostrado que somos un equipo y lo vamos a seguir siendo", manifestó en rueda de prensa



Luis Enrique se deshizo en elogios hacia el nivel mostrado por Pedri en su primer gran torneo con la absoluta a sus 18 años. "Lo de Pedri en este Europeo no se lo he visto a ningún jugador de 18 años en ninguna competición. Como ha rendido, como interpreta el juego, como ocupa los espacios, la calidad que tiene. No he visto nada igual nunca. Es algo fuera de toda lógica".

Por su lado, Roberto Mancini, seleccionador de Italia, les dijo a sus jugadores que este iba a ser "el partido más difícil del torneo", por la posesión de España y por el cansancio acumulado de todos los viajes.

"Sabíamos que iba a ser un partido muy difícil, porque en la posesión de balón España es el mejor equipo del mundo. Supimos sufrir en muchos momentos", dijo Mancini.



"Estamos muy contentos. Le doy las gracias a los jugadores porque siempre han creído. Nos falta el último pasito y tenemos que recuperarnos porque fue un partido muy exigente. Les dije que iba a ser el partido más difícil del torneo. Iba a haber mucho cansancio después de todos los viajes. Sufrimos la posesión de España, pero pasamos a la final", apuntó.

"Casi nadie pensaba que lo íbamos a lograr", añadió.

Italia eliminó a España en la tanda de penaltis, después de adelantarse en los 90 minutos gracias a un gol de Federico Chiesa, igualado por Álvaro Morata a diez minutos del final. En los penaltis, Italia se impuso al solo fallar una pena máxima, por las dos de España.

"Me gustaría dar la enhorabuena a España porque es un gran equipo".