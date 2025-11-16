Luis 'Manotas' Mejía: 'El Salvador no se juega nada, por ahí lo hace más peligroso'

Panamá se juega su última carta ante El Salvador para llegar de forma directa al Mundial 2026 o por lo menos, asegurar el boleto a la "repesca o repechaje", para mantener vivas las opciones de poder estar en la cita de Canadá, Estados Unidos y México el otro año.

"El Salvador no se juega nada, por ahí lo hace más peligroso como rival. Nosotros tenemos que hacer nuestro partido, tanto ofensivamente como defensivamente, no cometer errores", expresó el portero panameño Luis "Manotas" Mejía, en el marco de los entrenamientos, ayer, en el estadio Rommel Fernández.

Panamá se enfrenta a El Salvador en la última fecha de la eliminatoria de la Concacaf este martes (mañana) a las 8:00 p.m. en el "Coloso de Juan Díaz".

A esa misma hora, se medirán Surinam y Guatemala en el estadio El Trébol esto en el Grupo A, en tierras chapinas.

"El partido del martes es fundamental, no nos podemos volver locos, primero la mentalidad es ir a ganar, con el correr de los minutos, seguramente se darán los goles", añadió Mejía.

"El rival para el martes (mañana) somos nosotros mismos, sabemos que El Salvador no se juega mucho, pero son partidos que te llevan a estar un poco más concentrado", ripostó.

Las palabras del "Manotas" Mejía, obedecen que Panamá necesita ganar, y Suriman empatar o perder, para poder que la Roja avance de forma directa al Mundial, 2026.

"No hay que mentirnos, uno va a estar pendiente del otro partido (Surinam-Guatemala), pero lo primordial es ganar y tratar de aprovechar las oportunidades que tengamos en el transcurrir los 90 minutos", selló Mejía.

"No dependemos de nosotros, pero tenemos que hacer nuestro trabajo", reiteró el también portero del Nacional de Uruguay, dejando claro que la Roja tiene que salir a la cancha por los tres puntos ante los salvadoreños.

Panamá no ha podido ganar en el estadio Rommel Fernández en esta fase de la eliminatoria, pero Mejía advirtió que, "ningún partido se parece a otro" y añadió que en el seleccionado nacional tiene "jugadores con jerarquía y que los delanteros nacionales pasan por buen momento, como ocurrió ante Guatemala que se concretaron los goles".