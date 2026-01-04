Luque Casas Díaz, de raíces panameñas, juega en Países Bajos

El futbolista Luque Casas Díaz tiene 18 años, juega en el mediocampo, con visión amplia y ha portado la cinta de capitán del Roosendaalse Boys Combinatie (RBC 1), en la tercera división en Países Bajos (Holanda).

Su padre es de origen darienita, pero vivió por muchos años en San Miguelito, y madre neerlandesa.

Casas Díaz, además de ser jugador titular con su equipo, estuvo por lo menos diez años en la Academia de Fútbol del RBC, donde ha dejado claro su deseo de aprender cada día más, ascender en lo futbolístico con su equipo, madurar y se ilusiona con poder jugar con la selección de Panamá en su momento, estar con la "Marea Roja", con la afición panameña.

Luque Casas Díaz tuvo su debut con el equipo en la pasada temporada en el RCB 1 y admite que sigue creciendo. "Puedo aprender muchísimo aquí, y eso es muy bueno para mi desarrollo. Aprovecharé esta oportunidad al máximo y haré todo lo posible para dar lo mejor de mí mismo", expresó el jugador de raíces panameñas.

Declara que su referente futbolístico es Messi y de ahí que se considera aficionado del Barcelona español.

Tampoco olvida que estuvo en Panamá en su infancia, donde no dejó de patear balón, guiado por su padre que también le pega a la pelota.

Nacido en el 2007, Luque Díaz, por lo pronto se siente cómodo en el RBC 1, donde admite que su abuelo es su primer fanático.

"Fue mi entrenador durante una temporada, lo cual fue muy especial. Sé que está increíblemente orgulloso de mí. Después de cada partido, siempre me envía un mensaje con algunos consejos", dijo Luque Díaz, sobre su abuelo Charles.