'Magic' Johnson bendice a Doncic: 'Es un gran movimiento a largo plazo para los Lakers'

Earvin 'Magic' Johnson, leyenda de la NBA y de Los Angeles Lakers, se mostró este domingo encantado con el aterrizaje de Luka Doncic en la franquicia de púrpura y oro tras un histórico e impactante traspaso que ha llevado a Anthony Davis a los Dallas Mavericks.



"He estado asociado con la NBA durante 45 años y este traspaso es el más grande que he visto entre dos superestrellas esencialmente en su 'prime' (plenitud de forma)! Con Luka, los Lakers se llevan una superestrella de 25 años; es un gran movimiento a largo plazo para la franquicia de los Lakers cuando LeBron James se retire", escribió en la red social X.



'Magic' aseguró que Doncic, "quien definitivamente hará a los Lakers un equipo candidato al campeonato", también "quitará presión" a LeBron por "su habilidad" para anotar y distribuir juego por lo que hará "mejor" a cada jugador de los Lakers.



"LeBron James será una influencia positiva para Luka, enseñándole su mentalidad de campeón que incluye tomarse seriamente su condición física", sostuvo.



Por otro lado, el cinco veces campeón de la NBA reconoció su fascinación por poder ver juntos en una cancha y con los colores de los Lakers a dos jugadores extraordinarios como LeBron y Doncic.



"Sabéis que me encantan las asistencias y con LeBron y Luka uniendo fuerzas podré ver a dos de los mejores pasadores de siempre jugando en el mismo equipo! Tengo muchísimas ganas de ver a Luka con la camiseta de los Lakers en el Crypto.com Arena!", indicó.



"Luka Doncic yendo a los Lakers es increíble para la NBA, justo como Shohei Ohtani cuando le firmamos para Los Angeles Dodgers (de la MLB)!", agregó antes de felicitar a Jeanie Buss, propietaria de los Lakers, y Rob Pelinka, mánager general, por haber hecho posible esta operación.



A Doncic le han comparado en numerosas ocasiones, por su estilo de juego y talento, con 'Magic' Johnson hasta el punto de que en EE.UU. le llaman a menudo Luka 'Magic'.



Por otro lado, 'Magic' también se acordó de Davis y le dio las gracias por todos su servicios en la franquicia angelina, incluyendo el anillo que conquistó junto a LeBron en la 'burbuja' de 2020.



"Anthony Davis estaba teniendo una temporada de MVP, lo que hará mejor a Dallas y él podrá regresar a su posición natural de jugar de cuatro", opinó