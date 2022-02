Magic Johnson sin palabras por el fracaso de los Lakers en la NBA

U una decepción más para los de púrpura y oro que dejó a Earvin "Magic" Johnson muy dolido y "sin palabras", luegode la derrota de Los Lakers de Los Ángeles ante los Portland Trail Blazers (107-105),

"Después de la derrota de los Lakers contra los Blazers la noche del miércoles, me he quedado sin palabras. No hay palabras que puedan describir cómo me siento", apuntó en su cuenta de Twitter.

No es la primera vez que Johnson critica esta tem porada a estos pobres y tristes Lakers que están muy lejos de los mejores equipos de la NBA.

Otra leyenda de los angelinos como James Worthy, que ahora es comentarista televisivo de los partidos de los Lakers, también dijo estar "sin palabras".

"Este es el punto más bajo (en los Lakers) de cualquier temporada que haya visto", apuntó. Tras ser arrollados por los Milwaukee Bucks el pasado martes (116-131).