María Antonia 'Toña' Is Piñera es presentada en Panamá, habla de 'proceso y paciencia'

- Las palabras "proceso y paciencia" marcaron este lunes la presentación de la entrenadora española María Antonia 'Toña' Is Piñera, quien se hará cargo de conducir a la selección femenina absoluta de Panamá en su camino hacia la Copa Mundial Femenina de la FIFA Brasil 2027.



"Es algo de poquito a poco, hay que darle tiempo al tiempo, esto es un proceso, como tal lleva su tiempo y su trabajo, que les aseguro no va a faltar", indicó la entrenadora española de 58 años.



Aclaró que uno de sus objetivos es "llegar al mundial" y que se trabajará para lograr esa meta, pero que "no se convierta en una obsesión", porque si no se logra se seguirá trabajando en mejorar a la selección.



"Con ver evolucionar esta selección, con ver una mejora, creo que para nosotros será muy gratificante", subrayó.



Sobre el porqué llega a Panamá, aseguró que se prometió que volvería a entrenar cuando el proyecto "fuera ambicioso y le gustara", y para ella, apuntó, la selección femenina de Panamá es un "proyecto que se adapta a lo que estaba buscando" y que tiene un gran margen de mejora.



"Toña" Is debutará en el banquillo panameño con dos duelos amistosos, ambos contra la selección femenina de Costa Rica, los días 27 y 30 de octubre, correspondientes a la Fecha FIFA de octubre.



Sobre ambos duelos, Toña Is señaló que estos partidos servirán de "termómetro", que le darán un primer diagnóstico para saber por dónde comenzar a trabajar.



"Al verlas competir, vamos a saber las chicas que están preparadas para competir a nivel internacional en esta categoría y las que todavía les queda y a partir de ahí, pues a seguir trabajando", acotó.



La entrenadora tiene este lunes su primer contacto con las jugadoras panameñas, comenzará con un grupo de 25, con las que enfrentará los partidos contra la selección costarricense.



Reiteró que es el principio de un proceso y "no es algo a corto plazo", por lo cual pidió "paciencia a todo el mundo" porque con solo cuatro entrenamientos "vamos a ir a jugar dos partidos contra una buena selección".



"Vamos a trabajar muchas cosas durante esta semana (...) les vamos a meter conceptos nuevos, cosas diferentes y si se quedan con la mitad de lo que les daré, me doy por satisfecha", puntualizó. EFE