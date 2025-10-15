Marineros busca sellar el título en la Americana

Los Marineros de Seattle reciben a los Azulejos de Toronto, en el T-Mobile Park de Seattle a la (7:08 a.m. hora panameña) en la serie por el banderín de la Liga Americana, con todo a su favor, en las Grandes Ligas.

El equipo de Seattle, ganó los dos primeros partidos fuera de casa por pizarra de 3-1 y 10-3, respectivamente.

Con estos triunfos, los Marineros comandan 2-0, la serie que se juega al mejor de siete partidos.

Lo novena de los Marineros busca hacer historia y ser anfitrión por primera vez en una Serie Mundial en las Grandes Ligas.

Seattle será sede de los siguientes tres partidos, donde solo necesita ganar dos juegos, para asegurar el título de la Liga Americana y por ende su pasaporte a la Serie Mundial.

Para este tercer partido que se jugará en el T-Mobile Park, se espera que el abridor por los Marineros sea George Kirby y por Toronto, Shane Bieber.