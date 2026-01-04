Marsella, de Murillo, inicia mal el 2026

El intento del Olympique Marsella, donde juega el panameño Michael Amir Murillo, que busca asentarse en la parte alta, entre los candidatos de la Ligue 1, sufrió un paso atrás en su primer partido del 2026, en el Velodrome, que disputó durante más de una hora con nueve jugadores frente al Nantes, que sumó su cuarta victoria de la temporada y dio un paso de gigante para salir de los puestos de descenso.

El conjunto de Roberto de Zerbi cayó por 0-2 y perdió el paso en la carrera hacia el título. Antes de la media hora se fue por roja directa Arthur Vermeeren y al inicio de la segunda parte se quedó con nueve porque Bilal Nadir vio la segunda tarjeta amarilla.

En este partido, el panameño Michael Amir Murillo jugó los últimos 45 minutos, al reemplazar a su compañero de equipo el argentino Facundo Medina.

Murillo, en una puntuación de 1 al 10, fue calificado con 6.