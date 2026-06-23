Martínez, entre la alegría por ser el 'hombre del partido' y la frustración tras caer ante Croacia

El jugador panameño Cristian Martínez combinó la satisfacción por el reconocimiento individual como mejor jugador del encuentro con la frustración por el resultado colectivo, tras la derrota de este martes por 0-1 frente a Croacia en su segundo partido por el grupo L del Mundial 2026.



"Muchas gracias por ser el mejor jugador del partido, pero un poco triste, por la forma que veníamos jugando, creo que merecíamos un poco más. Tratamos de contrarrestar el trabajo de ellos, pero no se pudo. Estamos un poco tristes por la derrota", comentó el jugador nacido en El Chorrillo, en Panamá.



El 'Fulo', como es conocido Martínez en Panamá, destacó que el equipo logró controlar varios tramos del partido, aunque insistió en la "falta de eficacia" en los metros finales, un problema -que a su parecer- ya se había repetido en el estreno mundialista ante Ghana.



"Creo que igual fue en el primer partido, controlamos y a lo último no anotamos el gol. En este partido fue lo mismo, tuvimos el control del partido y luego nos meten el gol", afirmó.



De cara al cierre del grupo L, Panamá se medirá a Inglaterra, mientras que Croacia enfrentará a Ghana, ambos encuentros programados para el próximo sábado.



"Toca cerrar de la de la mejor manera contra Inglaterra, para ver si aún podemos tener opción", finalizó Martínez.