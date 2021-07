Max Verstappen manda en casa de Lewis Hamilton

Max Verstappen (Red Bull), líder del Mundial de F1, dio otro golpe de efecto al ganar la primera calificación sprint de la historia, en casa del séptuple campeón del mundo inglés Lewis Hamilton (Mercedes). El holandés saldrá primero este domingo en el Gran Premio de Gran Bretaña.

Verstappen, de 23 años, que arrancó segundo -el puesto con el que acabó el viernes la cronometrada que decidió la parrilla- rebasó a Hamilton en la salida, antes de la primera curva; y firmó su octava 'pole' en Fórmula Uno, la quinta del año y la cuarta seguida, tras mantener el liderato hasta el final de las 17 vueltas que se dieron a la legendaria pista inglesa.

En la que se rodaron cien kilómetros -un tercio de la carrera de este domingo- y en la que el otro Mercedes, el del finlandés Valtteri Bottas, acabó tercero, posición en la que afrontará la décima prueba del Mundial.

Motivo por el que 'Mad Max' aumentó una unidad su ventaja sobre 'Sir' Lewis; al que supera ahora, para mayor tristeza de los aficionados que abarrotaron las gradas de la mítica pista inglesa, en 33 puntos (185 frente a 152).

Lewis arrancó mal. Y Max no desaprovechó, en un sprint que todos afrontaron con neumáticos medios, salvo cuatro: Bottas -cuya misión era intentar pasar a Max y luego proteger a su capitán-, su compatriota Kimi Raikkonen y los dos Alpine, el de Alonso y el del francés Esteban Ocon. Que, al igual que el anterior, pretendían buscar fortuna arriesgando a las primeras de cambio y defender hipotéticas ganancias al final.

"Fue muy divertido. Por supuesto, estoy contento por sumar los tres puntos y es bastante curioso haber logrado una 'pole' también a través de la carrera, pero la tomaremos", explicó Verstappen, de 23 años, que ahora comanda el Mundial con 33 puntos de ventaja (185 frente a 152) sobre Hamilton.

"Aquí es complicado adelantar, pero tuvimos una buena salida y una buena lucha con Lewis (Hamilton) en la primera vuelta", comentó la joven estrella neerlandesa.

"A partir de entonces, intentamos mantener nuestro propio ritmo, pero nos presionamos mutuamente con fuerza hasta el final, ya que se podía ver que los neumáticos estaban llenos de ampollas, algo que todos tuvimos que gestionar", indicó Verstappen después de firmar su octava 'pole' en Fórmula Uno, la quinta del año y la cuarta consecutiva.

"Al comenzar la carrera con menos combustible, realmente podíamos apretar los coche con fuerza en las curvas rápidas, vuelta tras vuelta, lo que supone que es duro para los neumáticos; pero es algo que es igual para todos", dijo.

