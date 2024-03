Maximilien Vanicatte gana Reto Del Indio: 'Este año fue más difícil'

El francés Maximilien Vanicatte volvió a hacerlo; ganó El Reto Del Indio 2024 en distancia de 160 kilómetros en una de las pruebas pedestres más difíciles del continente donde se atraviesa el istmo de Panamá desde la comunidad de Salud en el Mar Caribe hasta Playa Blanca en el océano Pacífico.

Vanicatte, logró hacer el trayecto en tiempo de 20 horas, 20 minutos y 55 segundos, el segundo en llegar a la meta fue José Varcasía con 21:32:00 y tercero Rodrigo Cardonza con 23:22:00.

En la rama femenina la ganadora fue Thelma Camargo con registro de 28 horas, 9 minutos y 22segundos con 28:35:06, seguida de Dora Lagos y Ana Lía Espinosa con 35:47:38.

En la distancia de los 105 kilómetros los tres mejores fueron Carlos Correa con tiempo de 15 horas, 19 minutos y 51 segundos, José lonso 15:20:00 y Rubén Marín con 15:20:09. Mientras que Andrea Bascone con tiempo de 16:08:39 fue la ganadora en la femenina seguida de Rocío Alvarado con 19:02:48, Marta Córdoba con 19:49:38 y Carla De Obaldía con 20:12:34.

" Cada carrera es única. El año pasado fue de maravilla, este año fue muy difícil. Una pelea mental durante 40 kilómetros. Con Varcacía empezamos la carrera muy fuerte, haciendo los 11 primeros kilómetros en pace de 5'20. Al kilómetro 9, tomé la primera posición y sigo con buen ritmo. Al kilómetro 47 no había la (aid station) y me quede con poca agua para 48 km. Me tocó tomar agua del río para no quedarme deshidratado" relató el monarca de El Reto del Indio.

"En el sector de Las 3 Hermanas, me quedé muy poco tiempo gracias al apoyo de los voluntarios. Cada año odio el tramo de Las 3 Hermanas a El Valle de Antón, creo que este año fue peor. Pase por momentos muy difícil, me toco hacer una siesta de 10 minutos. Sentía que no avanzaba, contaba cada kilómetro para llegar a El Valle. Correr solo durante toda la noche no es fácil y encontrar la gente en las "Aid Station" me animo full. Veía que estaba atrasado en comparación al año pasado, pero seguí con ánimo para intentar romper mi récord" describe Vanicatte.

"Está vez, bajé el Cerro La Gaita con el amanecer y que a diferencia de correrla de noche lo hice con luz", sostuvo.

El francés Vanicatte, agregó que llegando a El Valle lo recibió Mónica y le informó que tenía 8 minutos para salir y pidió un sancocho y una quesadilla.

"Fueron tan eficientes que me demoré 6 minutos. Salí de ahí fuerte me sentía con mucha energía. La subida al Cerro Cara Iguana fue rápida. Pero poco a poco empezaron los dolores en el riñón que me impedía correr en bajada. Me tocaba alternar entre correr y caminar. Cuando me sentí mejor, el sol estaba fuerte, las piernas estaban presente pero tenia un cansancio global muy fuerte. Mi cuerpo quería correr, quería correr pero mi mente me paraba. Era muy frustrante no vencer la mente. Ahí esta donde uno tiene que mejorar", indicó el francés.

También relató que faltando 15 kilómetros, estaba muerto. "Me tiré al piso y descansé por 10 minutos. Tenía miedo que José Barcacía me pasara, pero en ese momento no me importaba. Cuando me levanté me sentía mucho mejor y de ahí logre correr casi hasta el último", apuntó.

"Pasando la Interamericana, me dicen que el segundo lugar esta justo atrás, de ahí en adelante apreté como un loco y term iné en los 4 últimos kilómetros a pace de 5'00. Última línea recta... en la arena... Que difícil. Escuché la gente gritar, animarme, terminé corriendo pero muerto. Muchas gracias a todos, la organización, los voluntarios, la gente que me felicitó", dijo el francés.

El ultramaratonista Maximilien Vanicatte, el año pasado ganó los 160 kilómetros con tiempo de 18hs:43:00.

En los 55 kilómetros femeninos la ganadora fue Guadalupe Ruíz con registro de 6 horas, 37minutos y 41segundos. El segundo lugar fue para Cristina "Canelita" Mata con 6:48:00 y el tercero para Antonella Alessandria con 7:21:48.

En la rama masculina el mejor fue Aldhier Torres Mendoza con 5:07:45, seguido del francés Bastien Guezou con 5:12:12 y de Rodolfo López Lassonde con 5:44:55.

Mendoza, debutó en El Reto del Indio y dijo que le gustó la ruta, "por supuesto contento con el resultado; la loma del Cerro Cara Iguana, fue lo más complicado para mí, pero después todo fue bajada y cuando llegó el sol tuve que hidratarme bien para evitar calambres y fatigas. Gracias a Dios y al equipo".