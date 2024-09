Mbappé tras sus dos goles en el Real Madrid: 'Un gran momento'

Kylian Mbappé se mostró radiante tras marcar sus dos primeros goles en el fútbol español para dar el triunfo al Real Madrid ante el Real Betis (2-0) y vivir "un gran momento", hacer tantos en "un estadio mítico, el mejor del mundo", con el que cerró una mala racha de tres partidos de LaLiga EA Sports sin marcar que dijo que, para él, "es muchísimo".



Dijo en Real Madrid TV: Un gran momento. Esperaba marcar en este estadio mítico, el mejor del mundo, pero lo más importante es la victoria. Después del partido en Las Palmas sabíamos que teníamos que ganar. Ha sido un partido difícil, como siempre ante los equipos aquí, pero somos el Real Madrid y al fin ganamos".



Mbappé agradeció la confianza que ha sentido en los partidos sin marcar. "Desde que llegué lo digo: soy muy feliz, la gente me da mucho cariño también cuando no marcaba. Tres partidos para muchas personas es poco, pero para mí es muchísimo y siempre las personas del club, los jugadores y los aficionados han estado conmigo. Mi objetivo era tener confianza y marcar goles para el club con este escudo", reconoció.



Rota la mala racha, Mbappé ya sólo piensa en iniciar una buena dinámica goleadora que impulse a su equipo. "Desde el primer día en mi presentación es un sueño estar aquí, espero marcar más y tener más ovaciones".



Además, tras hablar en la televisión del club, Mbappé habló en zona mixta para el resto de periodistas.



"Fue un gran momento para mí. Lo más importante fue ganar porque después del partido contra Las Palmas fue difícil. En casa tenemos que ganar siempre. Fue una gran noche para mí porque yo quería marcar en el Bernabéu, pero no fue una presión para mí porque sabía que esto iba a llegar", señaló.



"Yo vine con naturalidad. Con ganas de ayudar al equipo, pasar buen tiempo con Vinícius y con los otros. Tenemos un grupo increíble aquí. Son grandes jugadores y grandes personas. Y las cosas van a mejorar tácticamente y si conectamos todos vamos a tener una gran temporada", comentó.



Además, habló sobre su posición en el campo, jugando más como '9' y dejando la banda izquierda a Vinícius.



"Soy un jugador que puede jugar en las tres posiciones, lo hice en París, Mónaco, la selección... No es un problema para mí, lo que tengo que hacer es adaptarme a mis compañeros. Mi posición es un debate para vosotros o la gente de fura, no es algo que tenga en la cabeza. Las cosas van a mejorar", valoró.



Además, aseguró que "no" le "sorprende" la presión que hay en el Real Madrid y las críticas tras dos empates en tres jornadas ya que en el París Saint-Germain "era lo mismo".



"Esto es parte de la vida de un gran club y no me afecta, ni a mis compañeros tampoco", dijo.



Por último, pidió paciencia para que él y el equipo se adapten tras su llegada.



"Sé que cuando un jugador como yo llega a un equipo cambian muchas cosas. Lo sé, no soy un loco. Y desde el primer partido puedes ver que somos un poco mejores. Me siento bien en el equipo y como jugador lo puedo hacer mejor que hoy y en otros partidos", concluyó.