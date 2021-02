Mendy resuelve al Real Madrid en la 'Champions'

Real Madrid sufrió más de lo debido para vencer al Atalanta por 1-0 en el partido de ida de los octavos de final de la Liga de Campeones, gracias al gol del francés Ferland Mendy.

El técnico de Real Madrid Zinedine Zidane, admitió las dificultades que tuvo su equipo para derrotar a al equipo italiano en inferioridad numérica pero se quedó con el triunfo, "un buen resultado" que aseguró no sentencia la eliminatoria.

"Hemos marcado un gol y no encajamos, sabemos que teníamos muchas bajas pero seguimos con lo que estamos haciendo bien, defensivamente fuertes y no concedemos ocasiones al rival. Luego, al menos marcamos un gol que era importante meter fuera de casa. La eliminatoria está abierta. Hay que jugar a ganar el partido de vuelta", analizó.

Zidane explicó la razón por la que apostó por Isco Alarcón, gran sorpresa en su equipo titular, y un cambio de sistema añadiendo un centrocampista más.

"Queríamos quitarles la posesión y porque juegan con tres atrás. Buscábamos a Isco entre líneas y la profundidad con la velocidad de Vini. Ha sido un partido diferente con la expulsión y al final nos ha salido bien el partido sin jugar un gran partido", analizó.

"Nos ha costado pero al final es un buen resultado, no hicimos un gran partido contra diez pero ganar fuera es un resultado importante. Sabemos que tenemos que jugar la vuelta pero esta vez conseguimos un buen resultado", sentenció.

Por su lado, Gian Piero Gasperini, técnico del Atalanta, declaró en relación con la roja directa vista por el suizo Remo Freuler contra el Real Madrid que si dijera lo que piensa, la UEFA le sancionaría con "dos meses" de suspensión.

"Existe la tentación de quitar todo tipo de contactos, y esto es un suicidio. No digo nada porque si no, la UEFA me echa dos meses, no sé. Esto es un suicidio para el fútbol, es necesario tener más conocimiento del fútbol, no podemos tener árbitros que no jugaron al fútbol. Si no lo entienden, que hagan otro trabajo", afirmó Gasperini.

"Es imposible esto, no hay que ser ingenieros de NASA para entenderlo. Lo de esta noche es clamoroso", agregó el técnico.