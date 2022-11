Messi, muy enfocado en el Mundial

La gran mejoría en el rendimiento de Leo Messi en el París Saint-Germain esta temporada se debe, según su compañero Sergio Ramos, el gran reto del argentino en el Mundial de Catar, su última oportunidad de ganar el título más preciado en la carrera de un futbolista.

"Veo a Leo muy centrado desde principio de temporada de cara al Mundial", afirmó el defensa español en rueda de prensa.

"Los que tienen posibilidades de estar y no han tenido la suerte de ganarlo, pueden tener ciertas cosas en la cabeza, pero Leo está focalizado en rendir bien", añadió.

"Si uno se autoprotege para llegar al Mundial y se quita partidos no es positivo. Lo que tiene que pasar, pasará. Soy de los jugadores que dan el máximo en cada partido para llegar bien si te toca jugar el Mundial. Me gusta entrenar como juego, no dosifico para llegar a una competición porque te cuidas y el día antes te puedes lesionar, dijo el español.