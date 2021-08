Messi se entrena por primera vez con el PSG y jugadores le dan la bienvenida

Leo Messi entrenó este jueves por primera vez con el París Saint-Germain (PSG), equipo en el que ha firmado por dos temporadas, más una opcional, y en el que ayer fue presentado oficialmente a la prensa. El jugador llegó al Camp des Loges, según indicó el canal RMC Sport, y el entrenamiento, a puerta cerrada-

Según RMC Sport, también fueron al campo la mujer y los hijos del delantero, que este miércoles había afirmado que estaba muy ilusionado por volver a entrenarse y por empezar esta nueva etapa parisina.

En los alrededores del Camp des Loges se juntaron algunos aficionados con la esperanza de ver al internacional argentino. El entrenamiento de este viernes, también a las 11.00, sí será a puerta abierta, confirmaron a EFE fuentes del PSG.

En un video que pública el PSG en sus redes sociales, el argentino llegó saludando a toda la plantilla y conversó algún tiempo con Sergipo Ramos, quien fuera su rival y excapitán del Real Madrid, como también lo hizo Neymar, Mbappé, el tico Keylor Navas, entre otros.

Por su parte, el francés Kylian Mbappé celebró este jueves la llegada al París Saint-Germain (PSG) del argentino Leo Messi, con un mensaje en Instagram en el que le dio la bienvenida y lo calificó de "leyenda".



"Bienvenido a París, Leo", le dijo en esa red social, donde mostró varias imágenes juntos, una de ellas abrazados, en el gimnasio del Camp des Loges, donde Messi hizo hoy su primer entrenamiento con los parisinos, con quienes ha firmado por dos temporadas, más una opcional.



En sus historias de Instagram, el delantero galo colgó otra de esas fotografías acompañada de la palabra "Leyenda".

Mbappé reaccionó a su llegada un día después de la presentación oficial del exbarcelonista en conferencia de prensa, donde el internacional argentino había dicho que estaba muy ilusionado por empezar esta nueva etapa.



"Leo (Messi) me dijo que venía para jugar con Kylian (Mbappé)", había dicho también ayer en una entrevista a la emisora RMC el catarí Nasser Al-Khelaïfi, presidente del PSG.

Mbappé tiene contrato hasta el año que viene y por el momento rechaza prolongarlo.

"Kylian es parisino, muy competitivo. Ha dicho que quería un equipo competitivo, ahora no hay equipo más competitivo. No tiene excusa para hacer otra cosa", había recalcado también Al-Khelaïfi en la rueda de prensa.



El mensaje del natural de Bondy no es la primera reacción de la plantilla respecto a la llegada del argentino. "Quién nos lo iba a decir, ¿verdad?", dijo en Instagram el defensor español Sergio Ramos, que a su vez fichó con el equipo el pasado 8

First steps and first training at the Ooredoo Center! ✔#PSGxMESSI pic.twitter.com/iVDnjPstdV— Paris Saint-Germain (@PSG_English) August 12, 2021