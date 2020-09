Messi sobre la salida de Suárez: 'Entré al vestuario y me cayó la ficha de verdad'

El capitán del Barcelona, Leo Messi despidió a otro de sus amigos en el equipo catalán, Luis Suárez, que vestirá la camiseta del equipo colchochero Atlético Madrid, el argentino no ocultó que desde que pisó el vestuario extrañaba al “pistolero” uruguayo.

La amistad de Suárez y Messi era evidente en el vestuario del Barcelona, la misma que se reflejó con el brasileño Neymar, quien también dio su opinión sobre la salida del "Pistolero" del equipo culé, debido que el uruguayo no entra en los planes del nuevo técnico del Barcelona, Ronald Koeman.

“ Ya me venía haciendo la idea pero hoy entré al vestuario y me cayó la ficha de verdad. Que difícil va a ser no seguir compartiendo el día a día con vos, tanto en las canchas como afuera. Los vamos a extrañar muchísimo. Fueron muchos años, muchos mates, comidas, cenas... Muchas cosas que nunca se van a olvidar, todos los días juntos”, escribió Messi sobre su Suárez en su cuenta de Instagram.

Las palabras de Messi a Suárez fueron evidentes, el argentino fue claro, “te deseo todo lo mejor en este nuevo desafío. Te quiero mucho, los quiero mucho. Hasta pronto, amigo”, escribió el argentino sobre Suárez y su familia.

Inclusive, Messi, visualiza que ver a Suárez con otro uniforme, “va a ser raro verte con otra camiseta y mucho más enfrentarte”.

Messi, no estuvo de acuerdo la forma como despidieron a Suárez, de la manera que se hizo "te merecías que te despidas como lo que sos: uno de los jugadores más importantes de la historia del club, consiguiendo cosas importantes tanto en lo grupal como individualmente. Y no que te echen como lo hicieron. Pero la verdad es que, a esta altura, ya no me sorprende nada", escribió en su cuenta de Instagram Messi.

El agradecimiento de Suárez, que el día anterior lloró en su despedida del Barcelona, no se hizo esperar, “gracias amigo por tus palabras, pero más gracias, por ser como sos, por lo que fuiste desde el primer día conmigo y con mi familia. Estaré siempre agradecido”, respondió el uruguayo.

De igual manera Suárez, le dio palabras de aliento a Messi para la nueva temporada con Koemean, “seguí disfrutando y demostrando que por algo sos el uno” y que 2,3 o 4 no empañen lo gigante que sos para el club y para el mundo del fútbol”.

Messi, Suárez y Neymar, más allá de ser compañeros de equipos, mantenían una estrecha amistad, que todavía se mantiene, “increíble como hacen las cosas”, también escribió Neymar.

Las palabras de Messi también recibió los aplausos de Cecs Fabbrega y del brasileño Dani Alves, “infelizmente es esa la realidad, que viene de hace tiempo. Solo se confirma año tras años”, escribió el brasileño.

“No es sobre ganar o perder, eso lo sabemos”, apuntó Alves.