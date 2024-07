México es eliminada por Ecuador en la Copa América

La 'Batalla de Glendale' la ganó Ecuador. Empató 0-0 y terminó con sufrimiento, pero envió a casa a México para avanzar a los cuartos de final de la Copa América por el Grupo B donde se medirá el 4 de julio en Houston con la campeona del mundo, Argentina.



Con el resultado de este domingo, es la tercera vez en la historia que México no supera la fase de grupos de la Copa América.



Ecuador acabó con 4 puntos, los mismos que México pero ganó el cupo por mejor diferencia de goles.



El encuentro terminó con drama y suspenso. A los 97 minutos el Tri pudo verse beneficiado cuando en una jugada en el área el juez Mario Escobar no dudó en sancionar penalti a favor de México, luego de una acción de Félix Torres a Guillermo Martínez.



El posible penal desató la locura del público mexicano que celebró antes de tiempo, pero el VAR anuló la decisión del colegiado y el alma volvió a las almas de los ecuatorianos.



En un primer tiempo muy soso los Tri no se hicieron daño.



El que tenía la obligación de ganar, México, mostró muy poco.



A Ecuador le servía el empate para clasificarse a la próxima ronda del torneo, mientras que México no tenía mañana, debía vencer. Pero los de Jaime Lozano jamás tuvieron el tino ni la brújula para romper la defensa de la Tri.



En el primer tiempo una acción de Kendry Páez a los 19 minutos, cuando cobró una falta cerca del córner con un tiro de zurda bien esquinado, por poco sorprende al portero Julio González que rechazó el balón con los puños.



Eso fue lo más llamativo hasta ese momento de un partido aburrido.



En los últimos quince minutos México se acordó que era el de la necesidad y fue más incisivo. A los 45+1 Santi Giménez despertó al Tri del letargo. Recibió un pase en largo dentro del área y envió un cabezazo desviado unos centímetros por encima del larguero.



Los hinchas en las tribunas hicieron lo suyo. El State Farm estuvo colmado y los aficionados siempre alentaron. La ola 'inundó' las graderías, pero los jugadores fueron muy reservados.



Se reiniciaron las acciones y México no perdió tiempo. A los 49 César Huerta comandó una carrera en solitario, pero Preciado le arrebató el balón. Después un doble cabezazo en el área alertó a los ecuatorianos.



México iba por el partido. Primero Quiñones, con un derechazo desde el borde del área, y luego Giménez a bocajarro, probaron las manos de Domínguez, que atajó y salvó a Ecuador.



Los gritos del "¡sí se puede, sí se puede!" de los mexicanos retumbaban en el estadio y Domínguez se convertía en figura por la Tri.



El técnico español Félix Sánchez movió el banco para darle un aire al equipo y parar el juego, hasta ese momento con mayor dominio del rival, ingresaron Carlos Gruezo y Ángel Mena, por Rodríguez y Sarmiento, respectivamente.



Pero México siguió al acecho y los ecuatorianos acusaban cansancio. A los 80 el capitán Valencia metió miedo cuando cabalgó rumbo al arco de González en solitario.



La tónica del juego siguió, México y sus hinchas se desesperaron y el Tri tuvo ilusión a los 97 con el posible penal a Martínez que nunca llegó.



Ecuador se mantuvo firme y en cuartos se las verá con Argentina.



- Ficha técnica:



0. México: Julio González; Jorge Sánchez, César Montes, Johan Vásquez, Gerardo Arteaga (m.91, Alexis Vega); Luis Romo, Orbelín Pineda (m.68, Guillermo Martínez), Luis Chávez; César Huerta (m.68, Uriel Antuna), Santiago Giménez y Julián Quiñones.



Seleccionador: Jaime Lozano.



0. Ecuador: Alexander Domínguez; Angelo Preciado (m.90, Andrés Hurtado), Willian Pacho, Félix Torres, Piero Hincapié; Moisés Caicedo, Alan Franco, Jeremy Sarmiento (m.75, Ángel Mena), Kevin Rodríguez (m.74, Carlos Gruezo); Kendry Páez (m.67, Alan Minda) y Enner Valencia.