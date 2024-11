Miguel Ordóñez va por nuevos hitos en el LAAC, el torneo de golf más importante de la región

Una delegación que combina juventud y experiencia representará a Panamá en la edición X del Latin America Amateur Championship (LAAC), el torneo para golfistas no profesionales más importante de la región.

De lado de la experiencia sobresale Miguel Ordóñez, actual director del Instituto Panameño de Deportes, quien ha competido en todas las ediciones del campeonato y cuyas participaciones incluyen un top-10.

También destaca otro jugador de trayectoria como Omar Tejeira y jóvenes de la talla de Samuel Durán, Raúl Carbonell y Lucca González.

Jugar en el LAAC no es asunto menor, el ganador tiene la oportunidad integrar el field del Masters de Augusta, uno de los cuatro majors del golf, en el que juegan las superestrellas de este deporte. Además recibe exenciones para The Open Championship, el U.S. Open Championship, The Amateur Championship, el U.S. Amateur Championship y todo otro campeonato amateur de la USGA para el cual sea elegible.

Para Ordóñez, un fijo ya en el LAAC, la edición de 2025 llega con nuevos retos, sobre todo tomando en cuenta que ahora prioriza su labor al frente de Pandeportes por encima de los entrenamientos. No obstante está comprometido a representar con altura al país.

"La verdad que es un reto muy grande porque evidentemente no tengo mucho tiempo para practicar y jugar. Pero el golf es mi pasión y voy a hacer mi mejor esfuerzo y sacrificio para representar dignamente al país", dijo Ordóñez a Panamá América.

Ordóñez regresará al Pilar Golf Club (Argentina), sede que acogió la primera edición en 2015, y donde ese año estuvo muy cerca de superar el corte. Llegará con la inspiración de haber firmado un top-20 en el último torneo, que se jugó en Santa María (Panamá).'

T15

Posición en la que se ubicó Ordóñez en el torneo de 2024, entre más de 100 jugadores. T8

Mejor posición de un panameño en el LAAC. La logró Ordóñez en la edición de 2017.

El director de Pandeportes es el panameño con mejores resultados en este torneo. El año pasado quedó en el puesto T15 y en 2017, finalizó T8, cerca de jugadores de élite como Joaquin Niemann (T2).

Ordóñez aclaró que tomará una licencia sin sueldo durante la semana del torneo para dar ejemplo por su posición en el Gobierno.

El Latin America Amateur Championship (LAAC) es auspiciado por The Masters Tournament, The R&A y la USGA. Se jugará del 16 al 19 de enero de 2025 en Buenos Aires.