MLB incorpora las estadísticas de las Ligas Negras

En su voluntad de reconocer su aporte al crecimiento del béisbol, la MLB incorporará de manera oficial las estadísticas históricas de las Ligas Negras, una decisión adelantada este martes por grandes medios estadounidenses como The New York Times o USA Today.



Con esta decisión, las Grandes Ligas cumplen el cometido que habían iniciado hacia finales de 2020 y que hace dos meses había retomado, para reconocer los aportes realizados al béisbol, durante el funcionamiento de las Ligas Negras, entre los años de 1920 a 1948.



"Ahora estamos agradecidos de contar a los jugadores de las Ligas Negras donde pertenecen: como jugadores de Grandes Ligas dentro del récord histórico oficial", afirmó entonces el comisionado de la MLB, Rob Manfred.



Tras esta decisión de la oficina del comisionado de las Grandes Ligas serán incorporados unos 3.400 jugadores a los registros históricos que maneja la MLB.



Nombres estelares como el de Satchel Paige, Josh Gibson, Cool Papa Bell, Willie Mays o Jackie Robinson, quien acabó con la barrera racial en las Grandes Ligas, hicieron historia en los equipos de la Liga Negra y abrieron camino para las nuevas generaciones.



La importancia de reconocer los aportes de las Ligas Negras ha sido resaltada por Ryan Howard, exjugador de los Filis de Filadelfia, quien fue distinguido como el más destacado del Juego Leyendas Negras, celebrado en Cooperstown, Nueva York, como parte de la celebración del fin de semana de la historia del béisbol negro.



“Poder reconocer lo importante que es el béisbol negro para el juego de béisbol y poder exhibirlo aquí en Cooperstown, creo que es muy importante”, expresó el Jugador Más Valioso de la Liga Nacional de la temporada de 2006.



“Poder salir aquí y continuar exhibiendo a los que vinieron antes que yo... ...Esos tipos que no tuvieron la oportunidad de jugar en las Grandes Ligas. Para mí, es simplemente seguir rindiendo homenaje a aquellos que allanaron el camino para personas como yo”, sostuvo Howard.



Además de que las Ligas Negras prepararon el ingreso de los jugadores afroamericanos al máximo nivel de la MLB también fue el trampolín que utilizaron muchos jugadores latinos para mostrar su talento, entre ellos los cubanos Martín Dihigo, José Méndez, Minnie Miñoso y Cristóbal Torriente, el dominicano Juan Esteban "Tetelo" Vargas o el histórico puertorriqueño Roberto Clemente.



Las Ligas Negras consistieron en siete ligas y las Mayores incluirán récords de esos circuitos de entre 1920 y 1948.



Las Ligas Negras comenzaron a disolverse un año después de que Jackie Robinson se convirtiera en el primer jugador negro en jugar en las Grandes Ligas con los Dodgers de Brooklyn en 1947.



Esas ligas fueron excluidas en 1969 cuando el Comité Especial de Registros de Béisbol identificó seis "ligas mayores" oficiales que datan de 1876.



"Las Mayores opinan que la omisión del Comité de 1969 de las Ligas Negras fue un error que exige la designación de hoy", dijo la liga en un comunicado.