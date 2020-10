Nadia Podoroska brilla en el Roland Garros

Nadia Podoroska se ha convertido en una de las sensaciones de Roland Garros. De la fase previa a los octavos de final, con un juego brillante, pasando por encima contra rivales de más ránking y entidad, una progresión que ella explica más por el aspecto mental que por el físico.

"Los resultados me llegan ahora porque lo dejé de buscarlos", asegura la tenista, la primera argentina en octavos de final en París desde Gisela Dulko en 2011.



En París está "cumpliendo un sueño", pero es la segunda vez que disputa el cuadro final de un Grand Slam, algo que hizo con 17 años en el Abierto de Estados Unidos, donde no superó ninguna ronda.



Entonces tenía prisa por lograr los triunfos y esa ansiedad le cerraba las puertas para tener mejores resultados, admitó la tenista.



"Por eso me gusta hablar del proceso. De más chica eran tantas las ansias, el anhelo, que me enfocaba mucho en eso y fue perjudicial. Me enfoco en el proceso, en pequeños crecimientos, más centrada que en si gano o pierdo. Por eso estoy ganando, porque estoy centrada en lo que tengo que mejorar sin pensar en el resultado", afirma la rosarina.



Esa ha sido la gran evolución de una jugadora que, ahora con 23 años, ha dado un salto importante en su carrera, que se está materializando en resultados en Roland Garros.



Podoroska ha superado a la belga Gerrt Minnen, a la kazaka Yulia Putintseva, su primera victoria contra una "top30", y ahora a la eslovaca Anna Karolina Schmieldlova, 6-3 y 6-2, que venía de dejar al torneo sin su favorita número 10, la bielorrusa Victoria Azarenka.



Este triunfo le abrirá las puertas del "top100" y, de repente, su carrera sufrirá una profunda evolución, porque tendrá derecho a disputar torneos cuyas puertas se le cerraban. Y, quien dice torneos, dice ganancias.

