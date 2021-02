Nicolás 'Yuyu' Muñoz tiene una cita de título hoy en El Salvador

El panameño Nicolás Muñoz y el Águila enfrentan este domingo un importante partido, cuando se midan al Alianza en la final de la liga de El Salvador.

A título personal será un momento especial para "Yuyu", quien ya está en el ocaso de su carrera.

"Sé que el final está cerca, no miento. No soy el mismo pero he aprendido a jugar muy bien estos años, aprovechando lo que tengo y eso me ayuda muchísimo. No tengo el mismo gasto físico de hace diez años pero me siento bien y tranquilo", dijo al diario El Gráfico.

Muñoz, con 291 tantos, es el segundo máximo goleador de la liga salvadoreña, detrás de Williams Reyes, que tiene 294.

Aunque está cerca del récord, el panameño no deja que eso lo desconcentre y es consciente que tal vez deba esperar un poco más.

"He tomado la situación de una manera tranquila. Sé que de pronto no llegará hasta el otro torneo pero sé que será algo bonito si se da", mencionó.

Nicolás espera jugar otra temporada más en El Salvador y luego pensar en el retiro.

"Espero seguir jugando un año más y después pensar en el retiro, estoy claro que el final está cerca", puntualizó.

De ganar, sería la octava copa para Nicolás en el fútbol salvadoreño.