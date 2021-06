Óscar Terán regresará a la pista en en Road América en Wisconsin, Estados Unidos

El piloto profesional panameño, Oscar Terán, regresa a la pistas de carreras en busca de la conquista del campeonato norteamericano de automovilismo Pro Am de la serie The Trans Am en la categoría TA.

La próxima presentación del sorprendente Terán será el 4 de julio en Road América en Wisconsin, Estados Unidos, en donde representará a Panamá a bordo del potente Ford Mustang de 850 caballos de fuerza.

El panameño que en carreras previas ganó el circuito de Charlotte Race Speedtour Challenge, espera mejorar los tiempos para mantenerse en liderazgo de la competición y repetir la hazaña de alzarse con la victoria para dejar el nombre de Panamá en alto.

Terán añadió que "durante este tiempo el equipo trabajó en la potencia del vehículo para poder ser más competitivos, gracias al apoyo de la empresa Premium Cargo que se sumó al proyecto y así poder mejorar nuestras capacidades frente a los autos en punta. Es fundamental sumar más patrocinadores para el éxito de las carrera.} El piloto se prepara con ilusión para la carrera en Wisconsin, pista que se identifica como la más larga y rápida de toda la serie de circuitos con una distancia de 4 millas (6.5 kilómetros aproximadamente). Terán aseguró que él y su equipo se están concentrando en esta importante competencia porque van a requerir de mucho del motor por lo que están buscando la forma de aumentar los caballos de fuerza para ser más competitivos. El también ganador del circuito de Charlotte Race Speedtour Challenge que maneja un Ford Mustang confirmó que le ha realizado algunos ajustes al auto de cara a su próximo compromiso como los frenos traseros, amortiguadores frontales e incluso resaltó la optimización de los radios ya que sufrieron algunos problemas, tema que les afectó en la última carrera de Atlanta donde terminó en la sexta posición. "Estamos modificando el sistema de escape del auto y esperamos ganar entre 20 y 30 caballos más adicionales para poder tener un buen rendimiento en esta carrera", declaró anticipadamente Terán a 10 Deportivo.