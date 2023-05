Panamá cae ante Venezuela y mira a Estados Unidos en U12

Panamá busca darle vuelta a la página en su partido donde fue derrotada por Venezuela por pizarra (20-11) y piensa en su rival de hoy que es Estados Unidos en el Premundial U12 que se realiza en Aguascalientes, México y que otorga cuatro boletos a Taiwán 2023.

Ayer, con el partido empatado a seis carreras en la tercera entrada, Venezuela hizo un racimo de 9 rayitas para tomar ventaja en el cotejo. Los sudamericanos aseguraron el juego al ampliar su ventaja en la pizarra con 5 carreras en la cuarta entrada, para llegar a la cifra de 20 rayitas, con 17 imparables conectados y un solo error en su defensa.

Mientras que Panamá hizo 5 carreras en la primera entrada, 1 en la tercera, 2 en la cuarta y 3 en el quinto episodio para totalizar 11 carreras, con 11 imparables y 5 pecados en el terreno de juegos que fueron capitalizados por los venezolanos.

“Se nos cayó la defensa, hoy (ayer) no tuvimos buena defensa, se nos fue mucho la bola, no la atrapamos y con un equipo como Venezuela no se puede correr ese tipo de riesgo”, expresó el piloto de Panamá, Elpidio Pinto.

A juicio de Pinto, Panamá tuvo buen inicio en el partido con cinco carreras en la primera entrada, el pitcheo panameño estuvo bien, solo permitió un jonrón a Venezuela, un equipo que se encuentra acostumbrado a dar bastante cuadrangulares, agregó.

“La parte defensiva se nos cayó”, reiteró Pinto y admitió que esa parte fue aprovechada para que Venezuela anotará carreras y sacará ese tipo de ventajas.

“Esto es parte del juego, ahora es borrón y cuenta nueva ”, expresó el piloto de Panamá y aclaró que lo más importante ahora, “hay que concentrarse en la clasificación”.

Panamá con posibilidades de llegar al Mundial de Taiwán quedó con marca 2-2, igual que Venezuela y le faltan tres partidos: contra Estados Unidos, Puerto Rico y Brasil.

Panamá enfrenta hoy a Estados Unidos (1:00 p.m. hora istmeña) donde piensa utilizar una rotación en su pitcheo, como se hizo ante Venezuela, donde trabajó con sus lanzadores con menos de 30 pitcheos, explicó Pinto.

Panamá ante Estados Unidos utilizará lanzadores que tiran curva, para buscar la victoria, agregó el manager panameño.

Pero para Puerto Rico se tiene de abridor a Javier Acevedo con Yunieski Sánchez para relevo y para enfrentar a Brasil a Isaac Achurra como abridor y Albis Palacios como relevo, adelantó Pinto.

Tenemos los cuatro mejores lanzadores para buscar la clasificación de Panamá para el Mundial, sostuvo el manager al referirse al objetivo principal en el torneo.