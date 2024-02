Panama Championship tiene cuádruple empate

Los jugadores norteamericanos Isaías Salinda, Ryan Gerard, Austin Hitt y el argentino Augusto Núñez, comparten el liderato del Panama Championship 2024 que se disputa en el campo del Club de Cerro Viento y que forma parte de las paradas 2024 del Korn Ferry Tour.

Núñez, es el único latino más consistente pese a que ayer se tuvo que con formar con tirar el par de la cancha de 70 golpes, pero los 65 golpes del jueves le pemiten mantenerse en la cúspide. Ayer hizo bogey en los hoyos 1 y 3, doble bogey en el 10, lo que le truncó la posibilidad de hacerse solo de la punta del torneo donde participan 144 jugadores y se reparte un millón de dólares en premios.

Núñez entró la antepasada semana sin cortes en los dos eventos de apertura de temporada en Las Bahamas. Jugando desde Tucumán, Argentina, terminó en el puesto 180 en la clasificación de otoño de la FedExCup 2022-23 como novato del PGA TOUR; obtuvo su primera tarjeta del PGA TOUR al terminar en el puesto número 6 en la lista de puntos del Korn Ferry Tour 2022.

Se convirtió en profesional en 2012, jugando predominantemente en el PGA TOUR Latinoamérica durante los primeros cinco años de su carrera; Posee tres victorias en su carrera en el PGA TOUR Latinoamérica y, en particular, terminó en el puesto No. 2 en la Orden de Mérito del circuito de 2016, seguido más tarde por un puesto No. 1 en la Orden de Mérito del circuito de 2019.

Por su parte el otro puntero novato Austin Hitt (3º/-4), que terminó T11 en los dos eventos de apertura de la temporada en Las Bahamas, empata su ronda más baja de la temporada (6 bajo par 66/R4/The Bahamas Great Exuma Classic).

Mientras que el líder absoluto de 18 hoyos del año pasado, Ryan Gerard (T12/-1), quien obtuvo la Membresía Temporal Especial en el PGA TOUR la temporada pasada, abrió con 69, 1 bajo par y ayer tiró 66 golpes.

Después en la clasificación se ubicó Ross Steelman con 4 golpes pajo el par y con3 bajo par terminaron la segunda jornada siete jugadores entre ellos el chileno Cristóbal del Solar.

Otros latinos destacados son el argentino Fabián Gómez y el mexicano Emilio González, quienes están con un golpe bajo par.

Miguel Ordóñez, quién había terminado el primer día con 77 golpes, ayer mejoró al terminar con 71 golpes uno sobre el par del campo de Cerro Viento, donde el calor y la brisa forman parte del evento deportivo y además se convierten en elementos no deseados por los golfistas.

Ambos panameños no sobrevivieron al corte. Omar Tejeira había tirado 73 el primer día y ayer a la hora de cierre no había resultado de su juego.

La tercera fecha se juega hoy y el domingo se conocerá en campeón.