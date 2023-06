Panamá con la prueba de fuego al jugar ante España

La selección femenina de Panamá tendrá una dura prueba hoy en su preparación al Mundial Femenino 2023 de Australia-Nueva Zelanda 2023 cuando enfrente a España a las (2:00 p.m. hora istmeña) en el estadio Román Suárez Puerta en Asturias.

"Para nosotros va a ser una prueba en todos los sentidos. Es la primera vez que jugaremos en este contexto, en donde no nada más colectivamente es muy poderoso el rival, sino también individualmente con jugadoras que algunas han sido campeonas de Champions League y tienen más de 40 partidos internacionales al año", expresó ayer el técnico de Panamá, el mexicano Ignacio "Nacho" Quintana.

España que tiene en sus filas a la mejor jugadora del mundo, como Alexia Putellas del Barcelona, que alzó el premio The Best, también se prepara para el Mundial 2023 donde quedó sembrada en el Grupo C junto a Costa Rica, Zambia y Japón.

Para el técnico, "Nacho" Quintana el partido contra España será muy importante y dio el voto de confianza a sus futbolistas.

"Tenemos un equipo muy talentoso y confío mucho en que estas jugadoras sabrán sacarle provecho a este juego ante España" dijo Quintana.

Luego de ese partido contra España, el conjunto panameño tendrá que preparse para enfrentar a Japón en el último amistoso previo al Mundial.

El equipo que dirige Ignacio "Nacho" Quintana quedó en el Grupo F, junto a Francia, Brasil y Jamaica.