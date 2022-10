Panamá contra Papua Nueva Guinea en la repesca camino al Mundial 2023

Este viernes se llevó a cabo el sorteo en donde se dio a conocer cómo se jugará el repechaje mundialista que otorgará los últimos tres cupos para la Copa Mundial Femenina de la FIFA Australia Nueva Zelanda 2023.

Según el sorteo y su formato de competencia, Panamá quedó ubicada en el Grupo C y deberá enfrentar el 19 de febrero en el North Harbour Stadium a Papúa Nueva Guinea.

En caso de ganar ese partido, Panamá jugará un segundo encuentro ante el ganador de China Taipei vs Paraguay. Panamá deberá ganar ese segundo partido para clasificar a la Copa Mundial.

Quintana: 'El primer rival somos nosotros mismos'

Una vez conocido el grupo en el cual Panamá quedó ubicado, el técnico de la selección mayor femenina, Ignacio 'Nacho' Quintana, brindó sus impresiones respecto al sorteo y sus próximo rival.

“Contentos por conocer el camino que vamos a enfrentar. Seguimos enfocados en el trabajo del grupo, independientemente tiene que estar enfocado en mejorar. El primer rival somos nosotros mismos”, comentó el estratega.

“Conocer que tenemos a Papúa Nueva Guinea como primer rival, nos pone ese objetivo más claro y nos pone a trabajar más a nosotros como cuerpo técnico”, resaltó el técnico mexicano.

“La superioridad se tiene que demostrar en los 90 minutos de un partido de fútbol. Los partidos hay que jugarlos y que prepararse”, agregó.

Ignacio Quintana añadió también, que estará partiendo rumbo a Nueva Zelanda el próximo lunes 17 de octubre, para participar en distintos talleres por parte de la FIFA, además de presenciar el sorteo de grupos de la Copa del Mundo Femenina Australia-Nueva Zelanda 2023.

“Viajamos este próximo lunes a Nueva Zelanda. Vamos a participar en unos talleres y conferencias. También vamos a participar por invitación de la FIFA en el sorteo del Mundial. Vamos a saber en caso de que clasifiquemos, en qué grupo vamos a estar, y eso es una motivación extra, que tomen en cuenta a Panamá”, concluyó.

EL CAMINO DE PANAMÁ

GRUPO C

C1 – China Taipei

C2 – Papúa Nueva Guinea

C3 – Paraguay

C4 – Panamá



19 febrero – China Taipei vs Paraguay – Waikato Stadium

19 febrero – Papua Nueva Guinea vs PANAMÁ – North Harbour Stadium



23 febrero – Ganador China Taipei vs Paraguay VS Ganador Papúa Nueva Guinea vs PANAMÁ – Waikato Stadium





GRUPOS A Y B

GRUPO A

A1 – Portugal

A2 – Camerún

A3 – Tailandia



18 febrero Camerún vs Tailandia Waikato Stadium

22 febrero – Ganador de Camerún-Tailandia vs Portugal – Waikato Stadium



GRUPO B

B1 – Chile

B2 – Senegal

B3 – Haití



18 febrero Senegal vs Haití – North Harbour Stadium

22 febrero – Ganador de Senegal-Haití vs Chile – North Harbour Stadium



Ronda de perdedores

21 febrero – Perdedor Camerún vs Tailandia ante Perdedor Senegal vs Camerún – Waikato Stadium

23 febrero – Perdedor China Taipei vs Paraguay ante Perdedor Papúa Nueva Guinea vs Panamá – North Harbour Stadium