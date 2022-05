Panamá define equipo para enfrentar a Costa Rica en Liga de Naciones

El técnico de la selección panameña, Thomas Christiansen, ha convocado a 23 jugadores de cara al primer partido que tendrá por la Liga de Naciones de Concacaf 2022-2023 ante Costa Rica el próximo jueves 2 de junio a las 6:30pm en el estadio Rommel Fernández Gutiérrez.

La concentración iniciará el domingo 29 de mayo en horas cercanas al mediodía con los jugadores que ya estén en Panamá y esa misma tarde la selección tendrá su primer entrenamiento.

Una vez finalizado el partido ante Costa Rica, el entrenador Thomas Christiansen presentará una nueva convocatoria para los juegos ante Martinica del 9 y 12 de junio, la cual podrá contar con nuevos jugadores registrados previamente en la lista de buena fe del torneo.



Convocatoria para partio contra Costa Rica



PORTEROS

Luis Mejía – Unión Española (CHI)

Orlando Mosquera – Carabobo FC (VEN)

César Samudio – CA Independiente

DEFENSORES

Jiovany Ramos – Dep. La Guaira (VEN)

Fidel Escobar – CD Leonesa (ESP)

Roderick Miller – Air Force Club (IRQ)

César Blackman – FC DAC (SVK)

Michael A. Murillo – Anderlecht (BEL)

Eric Davis – FC DAC (SVK)

Samir Ramírez – CD Plaza Amador

VOLANTES

Cristian Martínez – Monagas SC (VEN)

Adalberto Carrasquilla – Houston Dynamo (USA)

Abdiel Ayarza – Cusco FC (PER)

Aníbal Godoy – Nashville FC (USA)

Édgar Bárcenas – CD Leganés (ESP)

José Luis Rodríguez – Real Sporting (ESP)

Freddy Góndola – LD Alajuelense (CRC)

Alberto Quintero – Universitario (PER)

DELANTEROS

César Yanis – Zamora FC (ESP)

Ismael Díaz – U. Católica (ECU)

Rolando Blackburn – Royal Pari FC (BOL)

Cecilio Waterman – Cobresal (CHI)

Gabriel Torres – CD Antofagasta (CHI)

Itinerario

Concentración: Domingo 29 de mayo.

Entrenamientos: Domingo 29 mayo, lunes 30 mayo, martes 31 mayo a las 6pm; miércoles 1 junio 8am. En el estadio Rommel Fernández Gutiérrez.

CALENDARIO EN LIGA DE NACIONES

2 junio Panamá vs Costa Rica 630PM Estadio Rommel Fernández

9 junio Panamá vs Martinica – 7PM Estadio Rommel Fernández

12 junio Martinica vs Panamá – 5PM (Hora de Panamá) Estadio Pierre Aliker (Martinica)

28 marzo Costa Rica vs Panamá – Hora y estadio por confirmar