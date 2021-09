Panamá no pudo ante República Checa en su debut del Mundial de Futsa

El conjunto de Panamá no pudo con su similar de República Checa al caer por 1-5, en su debut del Mundial de Futsal de Lituania en partido realizado en el Klaipeda Arena en el inició del Grupo D.

Durante el partido Panamá tuvo mcuhas opciones de anotar, con Ruman Millor, Alfonso Maquensi y Abdiel Ortiz y Edhar Rivas, pero perdonó el arco rival y no concretó en muchas ocasiones.



Inclusive el primer tiempo del partido terminó por 4-0, con un tanto de Radim Zaruba, pero postriomente el checo Michael Seidler anotó un triplete.



Para el segundo tiempo, Panamá lo buscó, lo intentó, pero cuando mejor atacaba el cuadro panameño los checos ampliaron el marcador para el 5-0.



El único tanto del partido panameño, cayó por intermedio de Claudio Goodridge, que juega su tercer Mundial de Futsal.



En el partido de su debut del Mundial, Panamá no pudo contar con su técnico José Botana, debido que cumplia suspensión acarreada desde el clasificatorio de la Concacaf y el equipo istmeño fue dirigido por su asistente Apolinar Gálvez.



Gálvez añadió que el equipo tuvo mucha “desconcentración” en el primer tiempo y que el segundo tiempo el elenco panameño intentó buscar el partido.



Panamá tendrá que enfrentarse ahora a Vietnam este jueves en su segundo partido del Mundial.

Gálvez explicó que para el próximo partido tendrá que “proponer” y salir concentrados, esto al referirse al conjunto de Vietnam