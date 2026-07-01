Panamá no puede fallar ante Cuba en la eliminatoria del Mundial de Baloncesto

Panamá recibe a Cuba en el arranque de la tercera ventana camino al Mundial de Baloncesto Catar 2027.

El quinteto nacional, dirigido por el puertorriqueño Nelson Colón, se enfrenta a Cuba en un partido "crucial" este jueves (hoy a las 8:40 p.m.) en la Arena Roberto Durán, donde el elenco istmeño "no puede fallar", debido a que con un triunfo asegura su boleto a la siguiente ronda de la eliminatoria mundialista.

"Primero es Cuba, tenemos que enfocarnos en ellos", expresó el veterano armador de Panamá, Trevor Gaskins, sobre su rival de esta noche.

Panamá, en la tercera y última ventana del Grupo D, se enfrenta hoy ante los isleños y el domingo se medirá ante Argentina.

El grupo se encuentra liderado por Uruguay con 8 puntos, seguido por Argentina (7), Panamá (5) y Cuba (4).

Para la segunda ronda de la eliminatoria avanzan los tres primeros equipos del grupo.

Recordemos que en el primer partido entre ambos equipos, Panamá venció a Cuba por tablero de 81-84, en un juego realizado en la ventana pasada, también en la Arena Roberto Durán.

Gaskins añadió que el equipo ha estado entrenando y corrigiendo detalles en el juego, y que solo esperan el pitazo inicial contra Cuba.

Panamá intenta volver a la máxima cita del baloncesto; la última ocasión que estuvo en un Campeonato Mundial fue en Japón 2006.

"Tenemos un equipo para clasificar al Mundial de Catar 2027, esa es la meta y estamos tratando de dar los pasos correctos para llegar a ese objetivo", agregó Gaskins.

Panamá ha estado concentrado en las últimas dos semanas, entrenando con miras a los partidos contra Cuba y Argentina, claves para avanzar de ronda.

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"Hay que trabajar en lo que es el planteamiento de juego y filosofía de cómo jugar ante el equipo de Cuba", agregó por su parte, el coach de Panamá, Nelson Colón.