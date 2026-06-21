Panamá se afina y concentra para enfentar a Croacia

Panamá sigue afinando, este domingo (ayer) entrenó a puerta cerrada, concentrada para su partido crucial que sería contra Croacia este lunes en el Toronto Stadium.

Tanto, Panamá que viene de perder ante Ghana 0-1 y Croacia que cayó ante Inglaterra por 4-2, llegan urgidos por sumar algún punto para mantenerse con alguna posibilidad matemática para la última fecha de la fase regular

Los dirigidos por Thomas Christiansen dejaron el campamento base Nottawasaga Training Site en Ontario y se trasladaron al centro de Toronto muy cerca del estadio, para ultimar los detalles para el partido ante Croacia.

Los jugadores de la Roja fueron recibidos a su llegada al hotel de concentración en Toronto, por aficionados panameños que los alentaban con vítores de "sí se puede", esto en referencia al partido contra los croatas.

La Roja, que juega su segunda Copa del Mundo, aspira a sumar por lo menos un punto en su historia futbolística, por lo tanto tendrá que hacer la heroica ante una Croacia liderada por Luka Modric, que ha sido subcampeona mundial.

El mismo técnico Thomas Christiansen ha reiterado que Panamá, para poder ir por más, tiene que sacar "un buen resultado contra Croacia".

El "míster" ha dejado claro que el seleccionado panameño tendrá que "levantarse y competir" contra su rival europeo.

Luego de la derrota ante Ghana, Christiansen reconoció que su rival europeo de este martes (mañana) tiene una gran capacidad, pero al mismo tiempo sostuvo que el seleccionado panameño puede "hacer un gran partido contra Croacia.

"Nunca nos hemos achicado ante ningún rival y tampoco lo vamos hacer ante Croacia, le respetamos muchísimo, es un gran equipo, es una muy buena selección, pero nosotros queremos salir del Mundial de la mejor manera y eso es demostrando que somos un equipo difícil de batir y vamos a dar guerra hasta el final", dijo Christiansen.