Panamá se arma para la Copa América de Béisbol
La novena panameña es dirigida por José Mayorga, quedó en el Grupo B, junto a Argentina, Brasil, Canadá, Colombia y Puerto Rico. Mientras que el Grupo A, lo integran: Venezuela, Cuba, Curazao, México, Nicaragua y República Dominicana.
Panamá reveló su preselección con miras a la Copa América de Béisbol 2025, la cual se encuentra integrada por 32 peloteros y donde hay jugadores que han estado en las Grandes Ligas, como son los lanzadores Jaime Barría, Humberto Mejía, Severino González, además d el receptor Christian Bethancourt y Johan Camargo, entre otros.
La Copa América de Béisbol 2025 se jugará en nuestro país del 13 hasta el 22 de noviembre y el equipo panameño será dirigido por José Mayorga.
Preselección:
Lanzadores: James González, Abdiel Mendoza, Brayan Cáceres, Humberto Mejía, Andy Otero , Miguel Gómez, Alberto Guerrero, Severino González, Steven Fuentes, Jaime Barría Kevin Miranda , Kevin Rodríguez, Wilfredo Pereira, Harold Araúz, Sadrac Franco y Adriel González.
Receptores: Leonardo Bernal, Adrián Sugastey, Mario Sanjur y Erasmo Caballero.
Jugador de Cuadro: Carlos Xavier Quiroz, Ryan Burrowes, Joshua Wright, Abraham Rodríguez, Jean Arnáez, Johan Camargo, Edgar Muñoz y Héctor Rayo.
Jardineros: Jhony Santos, Luis Castillo, José Murdock y José Ramos.
