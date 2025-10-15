Panamá se arma para la Copa América de Béisbol

La novena panameña es dirigida por José Mayorga, quedó en el Grupo B, junto a Argentina, Brasil, Canadá, Colombia y Puerto Rico. Mientras que el Grupo A, lo integran: Venezuela, Cuba, Curazao, México, Nicaragua y República Dominicana.

Christian Bethancourt es uno de los peloteros interesados en jugar la Copa América en Panamá. Foto: Instagram

Panamá reveló su preselección con miras a la Copa América de Béisbol 2025, la cual se encuentra integrada por 32 peloteros y donde hay jugadores que han estado en las Grandes Ligas, como son los lanzadores Jaime Barría, Humberto Mejía, Severino González, además d el receptor Christian Bethancourt y Johan Camargo, entre otros.

La Copa América de Béisbol 2025 se jugará en nuestro país del 13 hasta el 22 de noviembre y el equipo panameño será dirigido por José Mayorga.

Preselección:

Lanzadores: James González, Abdiel Mendoza, Brayan Cáceres, Humberto Mejía, Andy Otero , Miguel Gómez, Alberto Guerrero, Severino González, Steven Fuentes, Jaime Barría Kevin Miranda , Kevin Rodríguez, Wilfredo Pereira, Harold Araúz, Sadrac Franco y Adriel González.

Receptores: Leonardo Bernal, Adrián Sugastey, Mario Sanjur y Erasmo Caballero.

Jugador de Cuadro: Carlos Xavier Quiroz, Ryan Burrowes, Joshua Wright, Abraham Rodríguez, Jean Arnáez, Johan Camargo, Edgar Muñoz y Héctor Rayo.

Jardineros: Jhony Santos, Luis Castillo, José Murdock y José Ramos.

Jugadores de Liga Invernal: Christian Bethancourt, Paolo Espino, Kenny Hernández, Darío Agrazal, Jhonatan Araúz, Javier Guerra, Enrique Saldaña, Teidin Frías, Jorge García, Abdiel Saldaña, Allen Córdoba, Alberto Baldonado, Eduardo Tait y Pedro Catuy.

