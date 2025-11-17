Panamá tiene que asegurar por lo menos la repesca, si hay más, bienvenido sea

Panamá enfrenta hoy a El Salvador en el estadio Rommel Fernández en un partido crucial, donde solo tiene una ruta, un solo camino y es ganar, de lo contrario estaría eliminada.

Hernán "El Bolillo" Gómez viene a realizar su partido y pese a tener varias bajas, tendrá alternativas en jugadores jóvenes que buscan dejar buenas sensaciones.

Para nadie es un secreto que Hernán Darío Gómez aspira a otro ciclo eliminatorio al frente de El Salvador y aunque viene de ser goleado por Surinam por 4-0, quiere terminar la actual eliminatoria dejando buenas actuaciones y sensaciones al frente del equipo cuscatleco. Además que es un profesional y créame no va a regalar nada.

Por lo tanto, para seguir con vida, Panamá tiene que vencer a El Salvador para asegurar por lo menos el repechaje intercontinental que será en marzo del próximo año.

La Roja también tiene la opción de pasar directo al mundial, pero para que esto ocurra Guatemala tiene que empatar o ganar a Surinam.

La otra opción son los goles, Surinam tiene 9 puntos, con 5 goles a su favor, Panamá tiene la misma cantidad de puntos con 2 goles a su favor. Esto indica que de ganar Surinam por la mínima 0-1, el cuadro panameño se encuentra obligado a vencer por lo menos por 5 goles de diferencia a los salvadoreños para pasar directo.

Por lo tanto, la primera meta de la Roja es ganar a El Salvador para asegurar "el repechaje". Creo que lo tienen claro los jugadores y el cuerpo técnico panameño que lidera el danés-español, Thomas Christiansen.

El cuadro panameño ha roto estadísticas al ganar en su momento en el Ricardo Saprissa en Costa Rica, el estadio Cuscatlán en El Salvador y su último triunfo fue el realizado en el estadio El Trébol ante Guatemala.

Ahora, tiene que romper otras estadísticas y es ganar en casa en el Rommel en esta última fase de la eliminatoria de la Concacaf.

Creo que Panamá tiene equipo, recurso humano (jugadores) y futbolístico para imponerse a El Salvador, lo que no debe es confiarse.

Panamá hoy tiene todo a su favor, para asegurar por lo menos el repechaje y de darse el boleto directo al Mundial 2026. ¡Bienvenido sea!