Panamá U12 quiere 'emular' a lo hecho por la U15 en béisbol

La preselección nacional de béisbol U12 tiene como inspiración lo hecho recientemente por la selección nacional U15, que se llevó la medalla de oro en el Premundial de su categoría que se jugó en Venezuela.

"Nosotros tenemos un gran compromiso, la U15 lo hizo. Ahora le toca a la U12, U18 y U23 que van a tener sus competencias", sostuvo el piloto del equipo panameño Manuel Rodríguez.

"Nosotros tenemos que por lo menos emular lo que hizo la U15", expresó el manager del conjunto panameño

La preselección nacional menores de 12 años tendrá este fin de semanal un recorte "sustancial" de peloteros, la misma quedará reducida a 28 jugadores.

La primera lista preliminar que reveló la Fedebeis estuvo integrada por 40 jugadores.

"Hay peloteros con mucho talento y no es que no tengan la calidad, es que no se tiene el espacio", agregó Rodríguez, quien admitió lo complicado que será escoger la lista definitiva de 18 jugadores que viajarán al Mundial.

La U12 que se prepara en la región de azuero, ayer realizó un juego interescuadra en el estadio de Llano Bonito y se espera este fin de semana tener fogueos.

El Mundial de Béisbol de la U12 se jugará en Taiwán, China entre el 29 de julio y 7 de agosto.