Panamá vence a República Dominicana y ahora va contra Curazao, que dirige Patrick Kluivert

Un golazo desde fuera del área de Aníbal Godoy, al minuto ocho, un cómodo tanto de Edgar Yoel Bárcenas, al 67, y otra diana de Cecilio Waterman, en las postrimerías del partido, catapultaron este martes a Panamá a la siguiente fase de las eliminatorias del mundial rumbo a Catar.

Versión impresa

La Roja cumplió con sus deberes en el estadio nacional Rod Carew, ante un rival que no complicó a los hombres dirigidos por Thomas Christiansen. El portero Luis "Manotas" Mejía apenas tuvo contacto con el balón durante los 90 minutos de partido.

Pero tras el triunfo, no hay tiempo para celebrar nada. El sábado de inmediato se retoma el camino mundialista. El adversario de ahora será Curazao, que empató hoy 0-0 contra Guatemala y lideró el grupo C.

El equipo caribeño es comandado por la leyenda Patrick Kluivert, quien dejó su trabajo en las filas juveniles del Barcelona para dirigir este onceno isleño.

Kluivert reemplaza al reconocido timonel Guus Hiddink, que se recupera de padecimientos por la covid-19. Se espera que Hiddink regrese al banquillo de Curazao en julio, para la Copa Oro.

El rival no será fácil de derrotar y eso lo tienen claro los panameños. Bárcenas, quien viajó a Panamá después de cumplir compromisos con el Girona, es consciente de que lo logrado hoy no servirá de nada si se pierde ante los del Caribe.

"Sabíamos que teníamos la oportunidad en casa, planteamos el partido bien. No hemos logrado nada, si no pasamos la otra llave, esto no servirá de nada. Sabemos lo que Curazao tiene y lo que ha implementado desde hace años. Siempre que convocan hay que venir. La directiva del Girona lo entendió, pese a que también en el club hay mucho en juego", destacó Bárcenas.

Por su parte Godoy manifestó que aunque Panamá tenga más recorrido, en la cancha eso no juega.

VEA TAMBIÉN: Perú toma aire en Quito con un inspirado Lapadula y le da otra derrota a Ecuador

"Dimos un golpe de autoridad, poniendo actitud. Teníamos que ser pacientes, no teníamos que apresurarnos. Curazao es un equipo con grandes jugadores, que juegan en grandes ligas, dimos un gran paso, pero ahora viene uno más grande. En el fútbol ya no juega nombre, hay que demostrarlo dentro de la cancha", expuso.

Christiansen coincidió con ambos en que Curazao será un equipo difícil de vencer y dijo que ahora lastimosamente se tendrá que enfrentar a su amigo Patrick Kluivert, con quien ha estado 'chateando'. No obstante, aunque incluso juegan pádel, el estratega de Panamá dijo que en la cancha no hay amistad.

Panamá se mide este sábado 12 de junio a Curazao en el Rod Carew, en el juego de ida, mientras que el de vuelta será el próximo martes.

SE TERMINÓ. Panamá venció 3-0 a República Dominicana y se apodera del grupo D para seguir su camino rumbo a Catar. Ahora va contra Curazao, que lideró el C. El partido de ida será este sábado.— PanamáAmérica (@PanamaAmerica) June 9, 2021

¡Mira lo que tiene nuestro canal de YouTube!