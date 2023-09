Panamá y Christiansen se ilusionan con Copa América 2024

Panamá se prepara con mucha ilusión para jugar la Liga de Naciones de la Concacaf que otorga boletos a la Copa América 2024.

La Roja que dirige el técnico Thomas Christiansen debuta contra Martinica en la Liga de Naciones en el Grupo A de la Liga A, este 7 de septiembre en el estadio Universitario en Coclé.

En la pasada edición, el equipo panameño jugó la Final Four, estuvo entre los cuatros mejores, fue subcampeón de la Copa Oro, y ahora para la presente edición de la Liga de Naciones, llega con muchos objetivos por alcanzar y Christiansen negó sentir presión, porque se tiene mucha ambición.

El Mister, fue claro al expresar que "exigirá" a sus jugadores para los partidos que se aproximan de la Liga de Naciones.

"La ambición del grupo para este torneo es máxima y que el objetivo pasa por clasificar a los próximos torneos de Final Four 2024 y Copa América USA 2024", expresó el técnico.

"Queremos clasificarnos a todos los torneos", dijo.

El torneo que se jugará en formato suizo, no es del agrado del técnico del equipo panameño.

"Ese formato suizo no me gusta, no tiene mucha lógica, pero aquí tenemos que acatar lo que diga la Concacaf. El formato es lo mismo para todo el mundo, pero para nosotros no nos beneficia, pero hay que competir", precisó.

De igual manera, el estratega indicó que él no pidió jugar en Penonomé y que Panamá no menosprecia a ningún rival, esto en referencia a Martinica.

Para esta oportunidad, Christiansen no convocó al lateral derecho Michael Amir Murillo que recién firmó con el Olympique de Marsella.

Suscríbete al newsletter #AlDíaConPanamáAmérica Las noticias que importan directo a tu inbox SUSCRIBETE

Para estos partidos, el Mister, convocó a varios jugadores que estuvieron en la Copa Maurice Revello en Francia.

Ángel Orelien, Khaiser Lenis y Ricardo Phillips es un premio a su trabajo.

"Se ha hecho un espacio para Lenis por el trabajo hecho en Bolivia", indicó y reiteró que les exigirá a los jóvenes.

En la Liga de Naciones, Panamá fue emparejada en el Grupo A junto a Guatemala, El Salvador, Martinica, Curazao y Trinidad y Tobago.

Superada esta instancia, el primer y segundo de los Grupos A y B, avanzan a los cuartos de final, donde esperan cuatro selecciones de la Liga A, que son Canadá, Costa Rica, Estados Unidos y México.