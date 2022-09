Panamá y la lucha por los dos últimos boletos al clásico Mundial de Béisbol

Los dos últimos boletos para el Clásico Mundial de Béisbol 2023 se pondrán en juego desde este viernes en el remozado estadio nacional Rod Carew de la capital de Panamá, con los anfitriones entre los favoritos para llevarse la clasificación.

Las selecciones de Argentina, Brasil, Nueva Zelanda, Nicaragua, Pakistán y Panamá son los llamados a pugnar por la oportunidad de estar en la fiesta del béisbol organizada por las Grandes Ligas.

Dentro del grupo destacan las selecciones de Panamá, Nicaragua y Brasil, que por su trayectoria beisbolera son los llamados a pelear por los cupos.

Los brasileños ya saben lo que es ganar en Panamá su cupo al Clásico Mundial, lo hicieron precisamente en el 2012.

Los panameños, que estuvieron en las ediciones 2006-2009 del Clásico Mundial, no han regresado desde que se cambió el formato de invitación a eliminatoria.

En el 2016, perdieron nuevamente la oportunidad de clasificarse, al caer en casa ante Colombia.

La escuadra de Nicaragua es el otro llamado a estar en esa pugna por uno de los cupos.

Los de la tierra de Dennis Martínez llegan a Panamá con una baja importante, la de su mánager, quien renunció este jueves, aduciendo problemas personales.

Por su parte, las novenas de Argentina, Pakistán y Nueva Zelanda son la incógnita en el grupo y apuestan a ser la sorpresa en el torneo de pelota

Las ansias de Panamá.

Panamá ha tenido dos malas experiencias en casa anteriormente, pero en esta oportunidad se ve menos complejo quedarse con uno de los dos boletos.

"Venimos a jugar pelota. Este equipo es especial y se darán cuenta", dijo este jueves en una conferencia de prensa improvisada el entrenador de la selección de Panamá, Luis Ortiz.

Aunque en las pasadas eliminatorias no estuvo como entrenador de Panamá, Ortiz señaló que entonces el "factor suerte jugó en contra".

Para definir su estrategia, Ortiz espera por el ganador del duelo Pakistán-Argentina, que se medirán este viernes previo al choque de Nueva Zelanda-Brasil.

"No me importa quién sea el rival, el que venga va a recibir palo (...) el fuerte es todo, tengo lanzadores buenos, bateadores buenos", agregó.

El grandes ligas panameño Jonathan Araúz, jugador de los Orioles de Baltimore, indicó que el grupo se siente muy motivado y que hay que salir al campo a buscar el triunfo.

"Tenemos que ganarnos las cosas en el terreno, porque el papel puede decir una cosa, pero es en el terreno en donde se hace el trabajo".

Para el nacido en la provincia de Chiriquí, el equipo panameño mostrará una gran ofensiva, no lo ve solo jugando la pelota pequeña para ganar los partidos.

"Tenemos un poco de todo, chicos que tocan la pelota, como otros que pueden pegar jonrones, no nos vamos a basar en juego pequeño", dijo.

Adelantó que su rol es cubrir el segundo saco y de paso elogió al ex grandes ligas Rubén Tejada, que será el campocorto de la escuadra panameña.