Panameña Yuliett Hinestroza enfrentará a Kazakova de Uzbekistán en el Mundial de Boxeo de Élite

La panameña Yuliett Hinestroza debutará ante la pugilista Feruza Kazakova, de Uzbekistán, en el Campeonato Mundial de Boxeo de Élite que se realiza en Liverpool, Inglaterra a partir de este jueves (hoy) hasta el 14 de septiembre.

Hinestroza que se encuentra con su entrenador Melanio Flores tendrá acción este sábado 6 de septiembre en la categoría de 51 kilogramos en el M&S Bank Arena en Liverpool, Inglaterra.

La boxeadora estuvo en España realizando un campamento como parte de su preparación, es la única representante istemeña, luego que Atheyna Bylon, por lesión, no pudo viajar para competir.

"Hemos tenido una excelente preparación para el campeonato mundial, estamos en los últimos detalles", sostuvo Hinestroza, de 24 años, y que compite por primera ocasión en un Campeonato Mundial de Boxeo de Élite.

La panameña espera sacar un buen resultado en su compromiso.