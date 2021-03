Panameño esgrimista Arturo Dorati: 'El objetivo es regresar a entrenar en Europa'

Para el esgrimista Arturo Dorati Ameglio, la participación individual y por equipo en la Copa Mundial de Kazán, Rusia ha sido muy provechosa para el trabajo con miras a buscar la clasificación para los Juegos Olímpicos de Tokio.

"A este nivel, con la clasificación olímpica tan cerca y un calendario competitivo apretado en los próximos meses y para el 2022 y 2023, esta competencia se trabajó en base a sensaciones, grabando los combates para observar en nuestras debilidades y mejorar aún las fortalezas".

"Me resulta gracioso, por que las personas preguntan, "¿Cómo te fue, ganaste, qué lugar quedaron?", etc... y no entienden cuando uno les dice que el objetivo en la competencia no era el resultado si no la preparación. Cuando estás en alto rendimiento, tienes que estar preparado para cualquier cambio inesperado en tus planes", dijo Dorati.

"Mi entrenador y yo, teníamos planeado irnos a una base de entrenamiento desde enero hasta abril en Europa, pero hay muchas restricciones de viaje y simplemente no pudimos salir de Panamá".

Arturo Dorati asegura "se decidió que la Copa Mundial de Kazán, sería un fogueo de preparación, no solo para mí si no para el equipo de espada, con el cual tenemos posibilidades reales de medalla en los juegos regionales que se aproximan".

"Individualmente fue muy difícil la competencia, y esto no se debió al nivel de nosotros los panameños, tenemos buen nivel, buenas manos y un excelente maestro, nos lo han dicho grandes atletas, pero nos faltaba ritmo de competencia y esto es por que en América no hay muchos torneos y han habido inclusive menos debido a la pandemia, mientras que en Europa, comenzaron a entrenar y prepararse hace meses".

El esgrimista regresa a Panamá para planificar su viaje a Europa con su entrenador Jorge Valdés, de cara al Preolímpico que otorga los cupos a Tokio y que aún no tiene fecha, ni sede definida.

Dorati fue uno de los atletas panameños que dio positivo al coronavirus, se recuperó y volvió a la competencia.