Panameño Franklin Castillo completó el Majors en las maratones

Franklin Castillo, forma parte del muy selecto grupo de panameños que ha logrado recorrer las seis maratones más grandes del mundo, él es un atleta Majors.

Versión impresa

Castillo a los 13 años dio sus primeros pasos en el mundo de las carreras porque su profesor de educación física le puso como examen final correr la tradicional Maratón MacDonalds (5k) y logró meterse en el tercer lugar sin ninguna preparación ni mucho menos experiencia.

"Fue por casualidad que me quedé metido en el mundo del atletismo, pero a los 18 años cuando culminé la escuela secundaria me alejé del deporte para culminar mis estudios universitarios y aparecí tras cumplir esa etapa a los 26 años de edad" afirmó Castillo.

"En el 2012 volví y en 2014, escuché lo que eran las maratones Majors y pensé ya no soy tan joven, ni tan rápido y que debía hacer algo diferente que nadie hubiese hecho y decidí emprender el gran reto".

El objetivo era lograr entrar a la Maratón de Chicago y sin experiencia previa y me aceptaron. Empecé buscando entrenador y en el 2015 lo corrí logrando un registro de 2 horas 52 minutos y 47 segundos y esto automáticamente me clasificó para la Maratón de Boston, que pedían un tiempo de 3:05:00.

"Ya clasificado para la Maratón de Boston de 2017, debía esperar mucho, pero me di cuenta también que con el tiempo logrado en Chicago me daba para optar por la Maratón de Nueva York, apliqué y me aceptaron y terminé haciendo un tiempo de 2:36:26 en el 2016 y en cinco meses venía Boston" aseguró el deportista.

Después, Castillo, participó en Boston terminando los 42 kilómetros 196 metros en un tiempo de tiempo de 2:45:37 bajando.

"Ya había logrado llegar a la mitad del camino, pero venía ahora Europa, en el 2017 fui a correr la Maratón de Berlín, Alemania, donde logré 2:41:25 bajando cuatro minutos a mi tiempo anterior".

VE TAMBIÉN: Fepafut y jugadores en 'tira y jala' por torneo Clausura 2020 en la LPF

"Venían las dos maratones más difíciles que eran las de Londres, Inglaterra y Tokio, Japón, la primera es más complicada para entrar porque no se clasifica por tiempo, debes pagar una caridad y desde el 2017 apliqué para correrla en el 2019. Solicité ayuda a la gente para que aportaran dinero a la causa benéfica y así pude correr.

En ese intermedio Castillo aplicó para Tokio y aunque veía muy duro bajar el tiempo, reconoce que entrenó fuerte, eso le ayudó y registró 2.37:29.

"El año pasado cumplí mis sueños y cerré con mi mejor tiempo en la Maratón de Londres con 2:35:41 finalizó diciendo Franklin Castillo.