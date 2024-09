Panameño Jorge Castelblanco apunta a estar en Los Ángeles 2028

El maratonista Jorge Castelblanco sostiene que tiene una "materia" pendiente: estar en sus terceros Juegos Olímpicos, por eso apunta a la cita de Los Ángeles 2028.

Castelblanco compitió en Río de Janeiro 2016, Tokio 2020 y estuvo cerca de realizar la marca para París 2024, cuando compitió en la Maratón de Sevilla, pero no lo pudo conseguir. Admite que cometió un error el día de la prueba por "exceso de confianza", no se hidrató en el kilómetro 37 y eso lo complicó, tuvo problemas con la glucosa, bajó su ritmo y al final no pudo conseguir el tiempo.

En Zurich Maratón de Sevilla 2024, Castelblanco realizó un tiempo de 2 horas, 9 minutos y 24 segundos.

El tiempo mínimo para clasificar en ese momento a los Juegos de París 2024 en la distancia de los 42 kilómetros era de 2 horas, 8 minutos y 10 segundos. Es decir Castelblanco se quedó por una diferencia de 46 segundos para realizar la marca.

El chiricano, que recién cumplió los 37 años, agrega que para cuando lleguen los Juegos Olímpicos de Los Ángeles tendría 40 años y cree que puede realizar la marca para llegar a su tercera cita olímpica.

Hay atletas de 40 años que compiten en las maratones y Casteblanco no descarta estar en Los Ángeles 2028, debido que se entrena fuerte.

El panameño sostiene que se siente bien, compitiendo al más alto nivel, donde entrena 246 kilómetros, 233 kilómetros y 200 kilómetros por semanas y que puede realizar un tiempo de 2:07:17

El corredor volvió a reiterar que puede realizar el tiempo en el marco de las 2 horas y 7 minutos.

Castelblanco que actualmente entrena en Paipa, Colombia, viaja mañana hacia Estados Unidos para participar en la Maratón Chicago, explicó que hay que "ir pensando año a año", pero reiteró que estar "en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles es una materia pendiente".

Al ser consultado sobre su participación en la Maratón de Panamá que será el 24 de noviembre, muy seguidas las fecha con la Maratón de Chicago por el desgaste físico, Castelblanco admitió que analiza la situación.

"Yo lo estoy evaluando, me gustaría correr la Maratón de Panamá", dijo el chiricano, pero que todo depende como se siente, aunque también explicó que le gustaría conversar con el señor Gregorio 'Beby' Miró, para que le guarde el cupo.

El doble olímpico panameño, explicó que todo depende cómo se sienta después de la Maratón de Chicago y no descartó correr la Maratón de Panamá o en tal caso la Media Maratón.

Castelblanco se prepara en Paipa, Colombia bajo la dirección de su entrenador Juan Carlos Cardona, quien en su momento ganó también la Maratón de la Ciudad de Panamá.