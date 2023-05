Panameño Joshua Perea se abre paso en Alemania

Joshua Perea Torres es un panameño que se abre paso en el fútbol de Alemania, llegó en las ligas de aficionados y poco a poco ha subido de categoría en el país germano, ya milita en el fútbol profesional, con metas tanto a corto, mediano y largo plazo, es un jugador que ha ido ascendiendo y va por más.

"TSG Sprockhövles Perea Torres: El hombre de los grandes saltos", fue el título de la nota del rotativo alemán, WAZ, donde destacan la buena temporada que está atravesando el panameño.

Este mediocampista tuvo sus inicios futbolísticos con Oscar Jr., pasó por las reservas de los Potros, jugó con Colón C3 en ascenso, las reservas de Río Abajo, Plaza Amador, también estuvo con los colores del Árabe Unido el equipo de sus amores, en la reserva de Montevideo Wanderers de Uruguay donde llegó por intermedio de un representante, sostiene que a Europa arribó por sus propios medios, jugó en Portugal y ahora en Alemania se abre camino.

El mediocampista panameño admitió que lo confunden como brasileño, debido que estuvo en Portugal en equipos como el Almancil, en tierras lusas conoció a jugadores del país de la samba y de esa manera se dio su arribó a Alemania.

La llegada a Alemania se dio gracias a su amigo brasileño Carlos, estar en Portugal le abrió ese camino al fútbol teutón y aunque llegó al balompié germano a la novena división (aficionado), donde muchas personas le decían que era una locura, pero él veía la situación con otros ojos. "Yo lo veía como una oportunidad para llegar a una buena división en Alemania" y el tiempo le ha dado la razón.

"Mi primera temporada hice muchas asistencias y muchos goles hasta que un equipo de la división 5 (quinta) se interesó en mí y ahora es mi actual equipo (TSG Sprockhövel)", sostiene el panameño.

Joshua Perea agrega que se perdió los 15 primeros partidos de la temporada con TSG Sprockhövel, pero hasta el momento en los 17 partidos que ha tenido acción lleva 8 goles y 4 asistencia.

TSG Sprockhövel se encuentra en la posición 13 de la Liga, con muchos jóvenes, también jugadores nuevos, pero es un equipo muy fuerte, tiene para pelear el campeonato la próxima temporada y el panameño agrega que quiere ayudar mucho a su club.

El exjugador de Plaza Amador admitió que cuando llegó a Alemania estaba jugando un nivel bajo, pero ahora sostiene, "estoy jugando una buena división, ya no es amateur y se juega muy rápido, al principio me costó por el tema físico, la alimentación , tenía que ganar peso, pero me enfoqué en lo que quería", dijo el panameño, que se ha destacado con su juego y así lo reflejan las estadísticas.

"Tengo metas muy altas por eso estoy trabajando fuerte, pronto se vienen buenas noticias para mí, con un nuevo equipo",añadió Perea Torres.

Suscríbete al newsletter #AlDíaConPanamáAmérica Las noticias que importan directo a tu inbox SUSCRIBETE

"La Oberliga (quinta división) es muy buena, mucha táctica ,fútbol rápido, calidad, mucha competitividad, los equipo algunos ya jugaron Bundesliga entonces son equipos que tienen todo" dijo Joshua Perea Torres, sobre los planteles que tienen entre sus metas ascender.

Joshua Perea Torres añade que en Alemania los panameños no son conocidos, es algo muy difícil, por eso su meta es dejar a Panamá en alto, que conozcan el talento istmeño.

"Muchos piensan que soy brasileño , yo le hablo muy claro soy de Panamá", expresó Perea Torres, que no oculta por ningún momento que su gran sueño es poder defender la Roja, en la selección nacional.