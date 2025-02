Patrick Mahomes, el heredero presiona a Tom Brady

El 'quarterback' de los Kansas City Chiefs, Patrick Mahomes, saltará este domingo al campo del Caesars Dome de Nueva Orleans con la posibilidad de lograr algo inédito en la NFL, conquistar tres Súper Bowls consecutivos. Centrado en escribir su propia historia y aparentemente impermeable a la presión, el texano está alimentando con sus éxitos las comparaciones con el legendario Tom Brady.



A sus 29 años, Mahomes se prepara para disputar el quinto Súper Bowl en las últimas seis temporadas. Va a por su cuarto trofeo Vince Lombardi, el tercero consecutivo en una carrera ya legendaria en la que solo perdió una gran final, en 2021 contra los Tampa Bay Buccaneers de... Tom Brady.



'TB12' acabó su carrera a los 45 años con siete títulos de campeón de la NFL. Ganó su tercer Súper Bowl a los 27 años, un año antes que Mahomes, pero tuvo que esperar hasta los 37 para poner las manos en su cuarto anillo.



Mahomes ganó hace doce meses en Las Vegas su tercer trofeo Vince Lombardi y, de sellar el triplete este curso en Nueva Orleans, alcanzaría los cuatro títulos con ocho años de antelación respecto a Brady.



El legendario 'quarterback' de los New England Patriots ganó cuatro de sus siete títulos después de los 37 años y fue MVP del Súper Bowl en cinco ocasiones. Mahomes recibió el premio al mejor jugador de la final en tres ocasiones.



El debate sobre el 'mejor de siempre', uno de los favoritos en los programas deportivos de Estados Unidos, parecía imposible hasta hace pocos años. Hasta la llegada de Patrick Mahomes.



Un talento generacional, líder nato y de mentalidad guerrera que sigue batiendo récords en la NFL con aparente facilidad. Vive con naturalidad el éxito y no parece tener techo.



Llega al Súper Bowl tras sumar 3.928 yardas lanzadas y 26 pases de anotación en la temporada regular, en la que los Chiefs ganaron quince partidos de los 17 disputados.



Y eso que la última campaña regular estuvo lejos de ser de las mejores de su carrera. Sufrió hasta once interceptaciones y tuvo un comienzo lento. Pero siempre dio la cara en los momentos decisivos y acabó siendo protagonista de varias victorias de los Chiefs en finales apretados.



Aumenta su nivel a medida que aumenta la presión. Lo demostró el año pasado en el Súper Bowl de Las Vegas contra los San Francisco 49ers, cuando salvó dos veces a unos Chiefs contra la pared y les dio la gloria en una inolvidable prórroga en el Allegiant Stadium.



En la última postemporada, Mahomes lanzó para 422 yardas, con dos pases de anotación y ninguna interceptación.



Nativo de Tyler (Texas), Mahomes es hijo de Pat Mahomes, lanzador en las Grandes Ligas (MLB) entre los años 90 y principios de los 2000. Creció en Texas jugando al béisbol y al fútbol americano, antes de elegir el segundo deporte como prioridad.



Fue elegido con el número 10 en el draft de 2017 de los Chiefs y, tras ser el reemplazo de Alex Smith el primer año, se abrió las puertas del equipo a base de talento, ética laboral y liderazgo.



Superó las 5.000 yardas lanzadas en su primer año como titular y siempre ha llegado, al menos, a la final de la Conferencia Americana.



Subió aún más el listón en los últimos tres años, en los que siempre ha saltado al campo en el Súper Bowl. Este domingo en Nueva Orleans, tiene una nueva cita con la historia para lograr un triplete nunca visto en la era del Súper Bowl. E