Pelea de Pumita y Waterman llega hasta The Sun; Christiansen ve normal el altercado

Cecilio Waterman y José Luis Rodríguez protagonizaron este viernes un acalorado altercado en la previa del juego ante los Tres Leones, el cual no pasó por alto la prensa inglesa.

El diario The Sun reportó la pelea: "CAOS EN PANAMÁ: Estrellas protagonizan una pelea en el entrenamiento antes de enfrentarse a Inglaterra en la Copa del Mundo, con la intervención de sus compañeros".

The Sun resalta que Panamá ya está eliminado y en medio de este escenario las tensiones aumentaron en el equipo cuando Cecilio Waterman y José Luis Rodríguez tuvieron una discusión.

"El video muestra a Waterman dando un codazo a su compañero mientras otro jugador panameño interviene para calmar los ánimos. Pero Waterman no se detuvo ahí, ya que señaló con el dedo a Rodríguez y lo persiguió", reseña el periódico.

También recogen las declaraciones de Christiansen, quien dijo que quería que eso sucediera con más frecuencia.

“Es una situación normal. Me gustaría ver esas situaciones con más frecuencia en los entrenamientos”.

El de Inglaterra puede ser el último partido de Christiansen como seleccionador de Panamá.

"Me queda el último partido con la selección en este Mundial y a partir del 30 de junio ya veremos qué va a pasar. El 30 de junio iremos a Panamá y ya luego se hablará", aseveró.

Sobre la participación del conjunto centroamericano, Christiansen dijo que se lleva una sensación de "orgullo" por haber clasificado al equipo al Mundial pero también "agridulce" por no haber metido ningún gol en los dos primeros partidos, ambos perdidos 1-0 ante Ghana y Croacia, pese a que Panamá "mereció más".

Panamá buscará ante Inglaterra sumar sus primeros puntos de su historia en los Mundiales, después de que en Rusia 2018, su debut mundialista, perdieran los tres partidos de fase de grupos ante Bélgica, Túnez y una Inglaterra contra quien sí consiguieron anotar el primer gol de la historia del país en la Copa del Mundo.