Pelotero es hallado culpable de matar a batazos a su papá y a otros dos hombres

Un exjugador de béisbol de ligas menores y seleccionado en el sorteo universitario de los Rays de Tampa Bay irá a prisión después de que un jurado de California lo condenara por el asesinato de su padre y otros dos hombres, quienes fueron brutalmente golpeados con un bate de madera hace cinco años.

Brandon Martin, de 27 años, usó un bate de béisbol negro grabado con su nombre para atacar a las tres víctimas en la casa de su familia en la ciudad de Corona (California) el 17 de septiembre de 2015, según los fiscales.

Su padre, que estaba declarado discapacitado, Michael Martin, de 64 años, y el cuñado de ese hombre, Ricky Andersen, de 51, murieron en el lugar.

La tercera víctima, Barry Swanson, de 62, que estuvo en coma durante dos días antes de morir en un hospital, trabajaba como técnico de alarma y estaba en la propiedad instalando un sistema de seguridad "porque la familia temía a Brandon Martin", dijo la oficina del fiscal de distrito local en un comunicado de prensa.

El expelotero, ahora condenado, fue la selección número 38 del draft de las Grandes Ligas en 2011 cuando fue elegido por los Rays.

Martin jugó tres temporadas para su equipo de las menores antes de ser despedido en 2015, informó el canal de televisión NBC Los Ángeles.

Los fiscales dijeron que Martin estaba experimentando problemas psiquiátricos y fue ingresado en un centro de tratamiento de emergencia dos días antes del ataque, según el canal de televisión.

Después de ser dado de alta, fue directamente a la casa de su padre y cometió los asesinatos, dijeron las autoridades.

Después robó la camioneta de Swanson y huyó de la escena del crimen. Abandonó el vehículo, irrumpió en una casa y saltó desde una ventana del segundo piso antes de que la policía finalmente lo arrestara, según la oficina del fiscal.

El jurado lo condenó por asesinato en primer grado, robo de automóvil, evadir el arresto, obstruir a un agente y herir a un canino de la policía.

El cargo de asesinato viene con una circunstancia especial de asesinatos múltiples, lo que lo hace elegible para la pena de muerte.

La fase de penalización del juicio está programada para comenzar el próximo lunes. Los miembros del jurado decidirán si Brandon Martin recibe la pena de muerte o pasa el resto de su vida en prisión sin posibilidad de libertad condicional.

Here is the full Brandon Martin story. How he went from the 38th overall pick in the 2011 draft to convicted of murdering three people.https://t.co/6cClO3JsRi— Kyle Glaser (@KyleAGlaser) November 5, 2020