Perú a la repesca; Colombia y Chile fuera de Catar 2022

Perú jugará la repesca al Mundial de Catar 2022 contra el representante de Asia, tras vencer este martes a Paraguay y acabar con las ilusiones de Colombia y Chile, que llegaron con opciones de alcanzar el quinto lugar en la última jornada de la eliminatoria sudamericana.

El rival de Perú en la repesca, que se disputará a partido único en junio, saldrá del ganador del juego entre Emiratos Árabes Unidos y Australia, selecciones que ocuparon el tercer lugar en los grupos A y B de la eliminatoria asiática, respectivamente.

Hasta ahora por Asia están clasificados al mundial el local Catar, Corea del Sur, Irán, Japón y Arabia Saudita. Mientras que por Sudamérica avanzaron de forma directa Brasil, Argentina, Uruguay y Ecuador.

Perú se ilusiona

En Lima, Perú hizo la tarea. Ganó por 2-0 a Paraguay con goles de Gianluca Lapadula, al minuto 5, y de Yoshimar Yotún a los 42.

Los dirigidos por el argentino Ricardo Gareca aseguraron el triunfo en casa y cerraron su participación en esta eliminatoria con 24 puntos en 18 encuentros.

La Blanquirroja se vuelve a ilusionar con disputar su sexto mundial, tras haberse clasificado de la misma manera, también por la vía del repechaje, para el de Rusia 2018.

Hace cuatro años se aferró al quinto puesto en la eliminatoria por delante de Chile, debido a una mayor diferencia de goles, y jugó la repesca ante Nueva Zelanda: empató 0-0 en la ida y en la vuelta en casa ganó por 2-0 para volver a una Copa del Mundo después de 36 años.}

A Colombia no le alcanzó

La selección colombiana ganó por 0-1 a la de Venezuela en Puerto Ordaz, con gol de penalti de James Rodríguez, pero culminó sexta con 23 puntos, uno menos que Perú.

Las siete jornadas seguidas sin ganar le pasaron factura a los dirigidos por Reinaldo Rueda, que apenas el jueves pasado volvieron a reencontrarse con el gol al vencer por 3-0 a Bolivia.

Esta es la quinta ocasión que Colombia llega a la última fecha de las eliminatorias con calculadora en mano.

Además de vencer a la Vinotinto de José Pekerman, técnico que la llevó a los mundiales de Brasil 2014 y Rusia 2018, Colombia tenía que esperar una derrota de Perú ante Paraguay. Lo que no ocurrió.

Chile pierde

De las tres opcionadas a quedarse con el puesto a la repesca, Chile era la que más difícil la tenía: le tocaba ganar en casa a Uruguay y esperar sendas derrotas de Perú y de Colombia.

Pero ni siquiera ganó y acabó séptima con 19 puntos.

La Roja cayó por 0-2 con la Celeste en San Carlos de Apoquindo con gol a los 79 minutos de Luis Suárez, que se convirtió con 29 tantos en el máximo artillero en la historia de la eliminatoria sudamericana, por delante de Lionel Messi, que lo sigue con 28.

El otro tanto de los charrúas lo anotó a los 90 Federico Valverde.

Tras estar en nueve de las 21 ediciones de la Copa del Mundo, ahora la Roja tiene ocho años desde su último viaje a un Mundial, el de Brasil 2014. Se perdió el de Rusia 2018 y no irá a Catar 2022.

