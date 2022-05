Piloto italo-panameño muestra determinación en la pista

Después de Nogato y Pau Ville, este fin de semana Valentino Mini se familiarizó con la exigente pista de Magny-Cours, la tercera de las siete fechas programadas del campeonato francés de Fórmula 4.

Versión impresa

Para el italo-panameño fue un fin de semana complicado en el que surgió la diferencia con los demás pilotos, dictada por la falta de experiencia en campeonatos europeos y en la pista, siendo esta su temporada de debut absoluto. A pesar de las dificultades que encontró, especialmente en las primeras sesiones, Valentino salió a la pista con garra y determinación, logrando una muy buena remontada en la carrera 2, que terminó en decimotercera posición, después de retirarse debido a un contacto en la parte final de la primera carrera.

En la tercera carrera conquistó el puesto 12, acumulando kilómetros y experiencia que le serán útiles en la próxima competencia, en Spa-Francorchamps, prevista del 28 al 30 de julio.

"Sabíamos que no iba a ser fácil, pero estoy bastante contento porque he terminado ocho de las nueve carreras manteniéndome entre los 15 primeros. Es una pena que no haya vuelto a entrar en la zona de puntos. Ahora empezaré a trabajar en la próxima ronda para mejorar mi rendimiento", aseguró Valentino Mini.

Por su parte Giovanni Minardi "Sabíamos que no sería un fin de semana fácil para Valentino. Magny-Cours es una pista con algunos puntos complicados y su falta de experiencia tanto con la pista como con el coche marcó la diferencia en el resultado. Una vez más, ha conseguido recorrer muchos kilómetros, logrando una remontada positiva en la carrera 2 y 3 que anuló en parte los resultados de la clasificación y de la carrera 1. Ahora nos centramos en Spa-Francorchamps programando unos días de pruebas".